«صائدة الذهب» تعتزل السلة في أميركا

لوس أنجلوس (أ ف ب)



أعلنت أسطورة كرة السلة الأميركية ديانا توراسي اعتزالها عن 42 عاماً، بعد مسيرة امتدت أكثر من عقدين أحرزت خلالها ست ذهبيات أولمبية.

منذ أولمبياد أثينا 2004، حصدت توراسي الميدالية الذهبية في مسابقة كرة السلة لدى السيدات في كل نسخة، وصولاً إلى ألعاب باريس الصيف الماضي.

أعلنت اعتزالها وقالت لمجلة تايم: «ذهنياً وجسدياً، وصلت إلى درجة الإشباع، ربما هذه أفضل طريقة يمكنني من خلالها شرح الأمر، أنا مشبعة وسعيدة».

بعد مسيرة مميزة على مستوى الجامعات، صُنّفت توراسي في المركز الأول في درافت اللاعبات الصاعدات عام 2004 إلى دوري دبليو أن بي أيه، ثم أصبحت أفضل مسجّلة في تاريخه بمجمل 10646 نقطة.

أحرزت لقب الدوري أعوام 2007 و2009 و2014، واختيرت في تشكيلة «كل النجمات» في 20 موسماً حملت خلالها ألوان فريق فينيكس ميركوري.

كتب فريقها: «لم ترتدِ القميص فقط، بل بنت امتيازنا، مارست هذه اللعبة، وساهمت بتغييرها بشكل جذري».

إلى مشوارها الأميركي، خاضت مسيرة زاخرة في أوروبا، حيث أحرزت لقب يوروليج ست مرات مع سبارتاك موسكو وإيكاتيرينبورج الروسيين، وكتبت رابطة دوري المحترفات: «شكراً ديانا لتغيير اللعبة إلى الأبد».