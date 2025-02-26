9 أهداف تفصل مبابي عن «الرقم الصامد» منذ 33عاماً!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يقترب الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، من تحطيم رقم قياسي قديم لم يستطع «الأسطورة» كريستيانو رونالدو تحقيقه في موسمه الأول مع «الريال» عام 2009، إذ إن الرقم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب في أول موسم له مع «الميرنجي» مسجل حتى الآن باسم المهاجم التشيلي إيفان زامورانو «58 عاماً» الذي سجل 37 هدفاً في 45 مباراة في أول موسم له مع «الملكي»، حيث لعب من 1992 إلى 1996، ويأتي رونالدو في المركز الثاني برصيد 33 هدفاً في 35 مباراة، واحتل فان نيستلروي المركز الثالث بـ33 هدفاً في 47 مباراة، و«الظاهرة» رونالدو نازاريو وله 30 هدفاً في 44 مباراة، والخامس المكسيكي هوجو سانشيز «66عاماً» 29 هدفاً في 49 مباراة، ليكمل بذلك قائمة «التوب 5» الأوائل.

وأفادت مصادر صحفية إسبانية قريبة من «البلانكوس»، أن مبابي الذي سجل حتى الآن 28 هدفاً في 39مباراة، يمكنه أن يتفوق على هؤلاء «الأساطير» الخمسة، إذ لا يفصله عن زامورانو الأول في الترتيب، إلا 9 أهداف فقط، ولا يزال الموسم طويلاً، ما يعني أن «فتى بوندي المدلل» قادر على تحطيم هذا الرقم القياسي، وخاصة إن الموسم الحالي يمتد حتى منتصف يوليو المقبل، بمناسبة إقامة كأس العالم للأندية التي يشارك فيها ريال مدريد.

والحقيقة أن مبابي،الذي لن يشارك في مباراة فريقه اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، أمام ريال سوسيداد، يملك كل الأوراق التي تؤهله لأن يصبح الهداف التاريخي للريال في أول موسم له في «السانتياجو برنابيو».

وأثبت مبابي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، وهداف كأس العالم 2022، بالأهداف التي سجلها على امتداد هذا الموسم، أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم في الوقت الراهن، إذ إن طموحه وعقلية الفوز التي يتمتع بها، يؤكدان ذلك بوضوح، وعبر هو بنفسه عن ذلك قائلاً: ليس عندي حدود، وإذا أمكنني أن أسجل 50 هدفاً في الموسم، سأفعل، وإن كنت أضع الأهداف والألقاب والبطولات الجماعية في المقام الأول.

وذكرت مؤسسة أوبتا للإحصائيات والأرقام القياسية، أن مبابي لو سار بمعدله الحالي في تسجيل الأهداف «74. 0 هدف في المباراة» سيصبح في «وضع نموذجي» لتسجيل اسمه سريعاً في تاريخ «البلانكوس»، وإذا كان النجم الفرنسي قادراً على تجاوز رونالدو، فإن ذلك يعني «تتويج مميز» يقرّبه أكثر من أن يصبح «أسطورة» حقيقية لكرة القدم العالمية.