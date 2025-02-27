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الرياضة

لايبزج يُكمل «مربع الذهب» في كأس ألمانيا

لايبزج يُكمل «مربع الذهب» في كأس ألمانيا
27 فبراير 2025 11:50

 
برلين (أ ف ب)

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حجز لايبزج البطاقة الأخيرة إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم ،عندما تغلب على ضيفه فولفسبورج 1-0 في لايبزج، في ختام الدور ربع النهائي.
ويُدين لايبزج، بطل موسمي 2021-2022 و2022-2023، بفوزه إلى مهاجمه الدولي السلوفيني بنجامين شيشكو الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه، إثر تمريرة عرضية لمست يد المدافع كيليان فليشر (69).
وكان شتوتجارت أول المتأهلين بفوزه على أوجسبورج 1-0 في الرابع من فبراير الحالي، وتبعه باير ليفركوزن بتغلبه على كولن 3-2، قبل أن يحجز أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة البطاقة الثالثة، بفوزه على فيردر بريمن 2-1.

كأس ألمانيا
باير ليفركوزن
فولفسبورج
لايبزج
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