بعد غياب طويل عن منتخب «البرازيل».. بدء العد التنازلي لعودة نيمار

معتز الشامي (أبوظبي)



أصبحت عودة النجم نيمار دا سيلفا إلى منتخب البرازيل أقرب من أي وقت مضى، ورغم استبعاده من التشكيلة الأخيرة، فإن المدير الفني لمنتخب «السيليساو» دوريفال جونيور يعتمد عليه خلال فترة التوقف الدولي في مارس.

ولم يتوقف نيمار عن التألق مع عودته إلى سانتوس، قادم من الهلال السعودي، حيث سجل هدفين، وقدم 3 تمريرات حاسمة في آخر 3 مباريات، ويأتي مستواه الرائع في وقت حاسم، قبل أيام من إعلان دوريفال قائمة «السامبا» لمواجهتي كولومبيا 20 مارس، والأرجنتين 25 مارس.

ويحلم نيمار بارتداء ألوان البرازيل التي افتقدت نجمها، وسيكون المفاجأة الكبرى في تشكيلة المنتخب بعد أكثر من عامين من الابتعاد، بسبب الإصابة، ويبدو أن اللاعب متفائل بشأن عودته، وأظهر أنه في حالة بدنية مثالية تستحق الانضمام إلى قائمة دوريفال، ويعد اللاعب ركيزة أساسية في «السيليساو»، وقدوة الجيل الجديد، ومحبوب من غرفة الملابس بأكملها، ويدرك الاتحاد البرازيلي تأثيره داخل كرة القدم البرازيلية ومنتخب السامبا.

وقال نيمار «أتعامل مع كل مباراة على حدة، وأتحسن أكثر فأكثر، وأشعر براحة أكبر في المباراة، رغبة كل لاعب هي الدفاع عن بلاده، ولا يوجد فخر أفضل من هذا، أود أن أكون في المنتخب، وسعيد في المجموعة، إذا أتيحت لي الفرصة للعودة، سأكون سعيداً للغاية، بحسب صحيفة «آس» الإسبانية.

وكانت عودة نيمار إلى منتخب البرازيل متوقعة منذ فترة، ورغم أنه كان من المأمول أن يتمكن من الانضمام إلى المنتخب في نوفمبر الماضي، قرر اللاعب والفريق الطبي للاتحاد، إراحته من أجل التعافي، حيث عاد للتو للعب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في نهاية عام 2023، وهو القرار الذي أثبت صحته آجلاً، حيث تعرض المهاجم لإصابة عضلية مع الهلال، أبعدته عن الملاعب حتى بداية يناير الماضي، ولكن الآن تغير كل شيء.

ويعلن دوريفال عن قائمة «السيليساو»، الجمعة، حيث قام المدرب بجولة قصيرة في أوروبا في منتصف فبراير، ومن المتوقع أن يشهد الاستدعاء المقبل بعض المفاجآت، مثل ماثيوس كونيا أو نيمار نفسه، وفي الوقت الحالي، أوضح النجم البرازيلي أنه يريد أن يكون مع الفريق، والكرة الآن في ملعب دوريفال.