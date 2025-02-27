«جودو الإمارات» يبدأ المشوار في «طشقند جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم الجمعة بطولة طشقند جراند سلام للجودو التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان، وتعد الثانية في «روزنامة» الاتحاد الدولي عام 2025، وتشهد مشاركة 242 لاعباً ولاعبة من 24 دولة، ويعد منتخبنا سفير «الجودو العربي» في البطولة التي تنطلق بالوزن الخفيف، وتستمر المباريات حتى مساء الأحد المقبل.

وتضم قائمة منتخبنا 3 لاعبين، بعد تعذر مشاركة لاعبي الشباب لظروف الدراسة، فيما فضّل الجهاز الفني عدم الدفع باللاعبة بشيرات خرودي في البطولة، لتواصل الاستعداد لبطولة الجائزة الكبرى في النمسا من 7 إلى 9 مارس.

وضمت القائمة النهائية لمنتخبنا في «طشقند جراند سلام» ناجي يزبيك ضمن وزن تحت 66 كجم، ويبدأ مشواره الجمعة في الجولة الافتتاحية لفئة الوزن الخفيف، وفي اليوم الثاني يشهد «الخفيف المتوسط» مشاركة كريم عبد اللطيف في «تمهيدي» وزن تحت 73 كجم، ويلعب في الجولة نفسها عمر مراد في وزن تحت 81 كجم.