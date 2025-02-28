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الرياضة

مدير الأبحاث في ليفربول يفجر مفاجأة عن تجديد عقد صلاح!

مدير الأبحاث في ليفربول يفجر مفاجأة عن تجديد عقد صلاح!
28 فبراير 2025 11:06

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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اعترف إيان جراهام، مدير الأبحاث السابق في ليفربول، بأنه كان يعتقد أن محمد صلاح لا يستحق عقداً جديداً في عام 2022، عندما جدد وقتها لمدة 3 سنوات تنتهي في «الصيف المقبل».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها صلاح في خلاف بشأن مستقبله مع ليفربول، إذ كان عقده يقترب من نهايته عام 2022، لكنه وقع في النهاية 3 سنوات مع «الريدز».
وأوضح إيان جراهام أنه كان سيقترح عدم منح صلاح عقداً جديداً، قبل أن يتخذ النادي قراراً بالتراجع.
وخلال حديثه في قمة «فاينانشال تايمز للأعمال التجارية لكرة القدم» قال: «قوة البيانات تجبرك على اتخاذ وجهة نظر موضوعية، وعندما يتراجع مستوى اللاعبين مثل صلاح، فإن ذلك يعود في الغالب إلى انخفاض عدد دقائق اللعب وليس الجودة، الأمر يتعلق باللياقة البدنية، وليس بتراجع المهارات».
ورفض صلاح تقديم أي تحديث ملموس بشأن مستقبله ومحادثات عقده، وقال: «لا أخبار جديدة، أفكر فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونرى ما يحدث في نهاية الموسم».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
محمد صلاح
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