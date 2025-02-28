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الرياضة

«جودو الإمارات» يخوض «نزالين» في «طشقند جراند سلام»

«جودو الإمارات» يخوض «نزالين» في «طشقند جراند سلام»
28 فبراير 2025 13:30

 
طشقند (الاتحاد)


يخوض منتخب الجودو «نزالين»، السبت، ضمن بطولة طشقند جراند سلام التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان، تحت إشراف الاتحاد الدولي، وتشهد مشاركة 242 لاعباً ولاعبة يمثلون من 23 دولة، وجوائزها 154 ألف يورو. 

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يلتقي كريم عبد اللطيف مع نزارفوف فوريس لاعب طاجيكستان في الدور التمهيدي لوزن تحت 73 كجم، فيما يلعب عمر مراد مع الأوزبكي نورد يربيك «المصنف الثالث» في وزن تحت 81 كجم.
وأجريت قرعة البطولة، بحضور الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين الصندوق العام للاتحاد الدولي، والدكتور أدهم إكراموف، وزير الرياضة في أوزبكستان، وعزيز كاميلوف، رئيس الاتحاد الأوزبكي.
ونقل التميمي تحيات رئيس الاتحاد الدولي، وهنأ أوزبكستان على الميدالية الذهبية الأولمبية في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، متمنياً المزيد من الميداليات للجودو الأوزبكي.
وشرح مدير الحكام في الاتحاد الدولي بعض القواعد التحكيمية الجديدة، التي بدأ الاتحاد في تطبيقها، اعتباراً من «أولمبياد باريس»، وبطولة باكو 2025، وتتواصل في بطولة طشقند الحالية، بمشاركة 15 من أفضل الحكام في العالم.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
أوزبكستان
طشقند
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