منتخبنا «5 نجوم» في «خليجية الجولف»



جدة (الاتحاد)

تألق منتخبنا الوطني الوطني في البطولة الخليجية التي أقيمت في مدينة جدة السعودية، بحصوله على 5 ميداليات ملونة، من خلال الفوز بذهبية بطولة الخليج على مستوى الفرق، والميدالية الذهبية الثانية للاعب أحمد سكيك الذي أعلن عن نفسه بطلاً للخليج بإنجازه التاريخي، ونال الميدالية البرونزية اللاعب جوناثان سيلفراج.

كما حقق منتخبنا للشباب الميدالية البرونزية بحصوله على المركز الثالث، إضافة لبرونزية اللاعب محمد ثابت بمنافسات الفردي.

وتوج منتخبنا الوطني للرجال المكون من اللاعبين أحمد سكيك، وريان أحمد، وسام مولاني وجوناثان سيلفاراج، ببطولة الخليج، وحصد الميدالية الذهبية بمجموع 844 نقطة، بمعدل 20 ضربة تحت المعدل، وحل ثانياً المنتخب القطري 882 نقطة، بمعدل 18 ضربة فوق المعدل، والثالث المنتخب البحريني 887 نقطة، وبمعدل 23 ضربة فوق المعدل والسعودية رابعاً، وسلطنة عمان خامساً، والكويت سادساً.

وحافظ نجم منتخبنا أحمد سكيك على تصدره منافسات الفردي على مدار أيام البطولة الأربعة، ليعتلي القمة ويتوج بالميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق، معلناً عن نفسة بطلاً للخليج بمهارات استثنائية، وبإنجاز غير مسبوق على المستوين الخليجي والعربي، بمجموع 270 نقطة، وبمعدل 18 ضربة تحت المعدل، وحل بالمركز الثاني القطري دانييل سوكولوف 285 نقطة، وبمعدل 3 ضربات تحت المعدل، والثالث الإماراتي جوناثان سيلفراج 292 نقطة وبمعدل 4 ضربات فوق المعدل.

وحقق منتخبنا للشباب المكون من اللاعبين محمد ثابت وعبدالله كلبت وعبدالله سالمين، المركز الثالث 493 نقطة، فيما حقق المنتخب العماني المركز الأول 484 نقطة، وحل ثانياً بنفس المجموع، المنتخب الكويتي بختام منافسات فئة الشباب.

وفي منافسات الفردي حصل لاعبنا محمد ثابت على الميدالية البرونزية 238 نقطة، بينما حقق المركز الأول والذهب الكويتي سالم العبكل 223 نقطة، وحل ثانياً والفضة العماني آدم البرواني 234 نقطة، ولاعبنا عبدالله كلبت 255 نقطة، وزميله عبدالله سالمين 270 نقطة.

واحتفلت بعثة الإمارات في مدينة جدة السعودية بهذا الإنجاز، ممثلة برئيسها خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد، والمدرب فيصل السرجيني مع نجوم منتخبينا للرجال والشباب المكون من 7 لاعبين.

وعبر النجم أحمد سكيك عن سعادته بالنتيجة قائلاً: «أشعر بالفخر لما حققته، وأتطلع إلى الاستمرار في تقديم أداء جيد في الموسم القادم لتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل، مع الحرص على العودة لساحات اللعبة بقوة بعد الشفاء من الإصابة التي أبعدتني لأكثر من 5 أشهر عن ساحات اللعبة».