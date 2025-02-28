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الرياضة

شرطة أبوظبي تُتوج بـ«درع الرماية»

شرطة أبوظبي تُتوج بـ«درع الرماية»
28 فبراير 2025 19:11

 
أبوظبي (وام)

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حصد منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي، درع بطولة الشرطة للرماية بنسختها الـ43، التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، ضمن منافسات درع التفوق العام الرياضي لسنة 2025، واستضافتها القيادة العامة لشرطة الشارقة على ميادين الرماية التابعة لأكاديمية العلوم الشرطية بمنطقة الخضيرة، محققاً المركز الأول في المجموع العام، من خلال مشاركته في 11 مسابق.
وكرم اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدرع البطولة، بحضور اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وعدد من كبار الضباط في وزارة الداخلية والقيادات الشرطية.
وأشاد اللواء ثاني بطي الشامسي، بدعم ورعاية القيادة الشرطية، واهتمامها المتواصل بتوفير أفضل الإمكانات للارتقاء بمنظومة التدريب في المجالات الرياضية ومنافسات الرماية المختلفة، ضمن جهودها لرفع جاهزية القوة في التعامل مع الأحداث الأمنية، مشيداً بالجهود المتميزة الكبيرة التي أدت لتحقيق الإنجازات المشرفة لشرطة أبوظبي.
وأكد العميد حسين محمد القحطاني، مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، أن حصول شرطة أبوظبي على هذا الدرع ثمرة دعم القيادة الشرطية، والذي أسهم في رفع الروح المعنوية لفرق الرماية المشاركة من شرطة أبوظبي، وتحفيزهم لتحقيق مزيد من النجاحات والأرقام في البطولات المحلية والدولية، بما يؤكد المستوى المتطور للقدرات والجاهزية الأمنية لشرطة أبوظبي.
وشارك في البطولة 9 فرق، تمثل قيادات وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة، وفرق من الدول الشقيقة تمثل السعودية والبحرين وعُمان.
وتضمنت البطولة العديد من السيناريوهات الأمنية التخصصية بمسابقات الرماية، والتي شملت مسابقة رماية المهارات الحركية التكتيكية لفئات الرجال والسيدات والضباط والنخبة، ومسابقة رماية المستجيب الأول بالمسدس لفئتي الرجال والسيدات، ومسابقة تحدي السرعة لفئتي الرجال والسيدات، ومسابقة تحدي الدقة لفئتي الرجال والسيدات، بالإضافة إلى مسابقة القناصة رجال.

الإمارات
شرطة أبوظبي
الرماية
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