الأحد 2 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس منصور بن زايد تدشن «النسخة 12»

كأس منصور بن زايد تدشن «النسخة 12»
1 مارس 2025 14:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
«جودو الإمارات» يحصد «البرونزية» في «طشقند جراند سلام»


تنطلق مساء الأحد منافسات «النسخة 12» لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، بمباراتين ضمن «المجموعة الأولى»، على الملعب الخارجي لفندق قصر الإمارات بأبوظبي الذي يحتضن جميع المباريات، على أن يقام الافتتاح الرسمي للبطولة، يوم الاثنين، ويتخلله مباراة استعراضية بين نجوم منتخب الإمارات أبطال «خليجي 18»، بقيادة إسماعيل مطر، وأبطال «خليجي 21»، بقيادة عمر عبدالرحمن «عموري».
ويشهد اليوم الأول للبطولة التي تقام خلال شهر رمضان المبارك مواجهتين، تجمع الأولى مدارس الإمارات الوطنية، وفريق المركز البحري الخاص، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، في مباراة يطمح خلالها «مدارس الإمارات الوطنية» إلى بداية قوية، والوصول إلى الأدوار النهائية، بعدما ودع حامل لقب النسختين التاسعة والعاشرة البطولة في العام الماضي من مرحلة المجموعات.
في الوقت الذي يعد فيه «المركز البحري الخاص» من الفرق المنضمة حديثاً إلى البطولة، ويتطلع بدوره إلى بداية يعلن فيها عن نفسه منافساً جديداً.
وتجمع المباراة الثانية فريق «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، أمام منافسه فريق «المركز الوطني للمناصحة»، وتنطلق في الساعة العاشرة والنصف مساءً، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة بين الفريقين بعد المستويات التي ظهرا بها في النسخة الماضية، رغم أنهما ودعا البطولة حينها من مرحلة ربع النهائي.
وتقام النسخة الحالية للبطولة، برعاية تسويقية من شركة طيران رويال جت وشركة مركاتور للسفر والسياحة وفندق قصر الإمارات، وبالتعاون مع اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين، وتشهد «النسخة 12» مشاركة 16 فريقاً تم تقسيمها على 4 مجموعات، وتقام المواجهات بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.
وتستمر كأس منصور بن زايد لكرة القدم حتى 20 مارس الجاري، وتُنقل المباريات عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبطولة «يوتيوب» و«إنستجرام».

الإمارات
أبوظبي
بطولة منصور بن زايد لكرة القدم
قصر الإمارات
إسماعيل مطر
عمر عبدالرحمن
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:00
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
التعليم والمعرفة
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
اليوم 11:50
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
الرياضة
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
اليوم 11:35
أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!
الرياضة
أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©