كأس منصور بن زايد تدشن «النسخة 12»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تنطلق مساء الأحد منافسات «النسخة 12» لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، بمباراتين ضمن «المجموعة الأولى»، على الملعب الخارجي لفندق قصر الإمارات بأبوظبي الذي يحتضن جميع المباريات، على أن يقام الافتتاح الرسمي للبطولة، يوم الاثنين، ويتخلله مباراة استعراضية بين نجوم منتخب الإمارات أبطال «خليجي 18»، بقيادة إسماعيل مطر، وأبطال «خليجي 21»، بقيادة عمر عبدالرحمن «عموري».

ويشهد اليوم الأول للبطولة التي تقام خلال شهر رمضان المبارك مواجهتين، تجمع الأولى مدارس الإمارات الوطنية، وفريق المركز البحري الخاص، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، في مباراة يطمح خلالها «مدارس الإمارات الوطنية» إلى بداية قوية، والوصول إلى الأدوار النهائية، بعدما ودع حامل لقب النسختين التاسعة والعاشرة البطولة في العام الماضي من مرحلة المجموعات.

في الوقت الذي يعد فيه «المركز البحري الخاص» من الفرق المنضمة حديثاً إلى البطولة، ويتطلع بدوره إلى بداية يعلن فيها عن نفسه منافساً جديداً.

وتجمع المباراة الثانية فريق «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، أمام منافسه فريق «المركز الوطني للمناصحة»، وتنطلق في الساعة العاشرة والنصف مساءً، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة بين الفريقين بعد المستويات التي ظهرا بها في النسخة الماضية، رغم أنهما ودعا البطولة حينها من مرحلة ربع النهائي.

وتقام النسخة الحالية للبطولة، برعاية تسويقية من شركة طيران رويال جت وشركة مركاتور للسفر والسياحة وفندق قصر الإمارات، وبالتعاون مع اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين، وتشهد «النسخة 12» مشاركة 16 فريقاً تم تقسيمها على 4 مجموعات، وتقام المواجهات بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

وتستمر كأس منصور بن زايد لكرة القدم حتى 20 مارس الجاري، وتُنقل المباريات عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبطولة «يوتيوب» و«إنستجرام».