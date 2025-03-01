منتخب الجودو يشارك في «الجائزة الكبرى» بالنمسا



أبوظبي (الاتحاد)



تختتم يوم الأحد بطولة طشقند جراند سلام للجودو، التي استضافها اتحاد أوزبكستان، ضمن «روزنامة» الاتحاد الدولي، وجوائزها 154 ألف يورو، بمشاركة 242 لاعباً ولاعبة من 23 دولة، وتصدر منتخب اليابان بطل العالم «الجولة الافتتاحية» بحصد 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية.

استهل ناجي يزبيك لاعب منتخبنا مشواره في البطولة بالفوز على ييرنكايبوف برزان بطل كازاخستان في وزن تحت 66 كلجم، بعد سيطرة مطلقة على مجريات المباراة منذ بدايتها، ليحسمها بـ «القبضة الحديدية»، وتأهل إلى المرحلة الثانية للقاء نورالي أيمومالي، بطل طاجيكستان، إلا أن فارق الخبرة رجح كفة «الطاجيكي»، ويرى خبراء اللعبة أن مستوى لاعبنا الشاب يبشر بنتائج طيبة خلال بطولات الموسم الحالي.

وعقب انتهاء مشاركة كريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم، وعمر مراد في وزن تحت 81 كجم، تتوجه البعثة مباشرة إلى النمسا، للانضمام إلى المنتخب استعداداً لبطولة الجائزة الكبرى في لينز النمساوية من 7 إلى 9 مارس الحالي.