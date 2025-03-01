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الرياضة

«طواف فرنسا» ينطلق من بريطانيا عام 2027

«طواف فرنسا» ينطلق من بريطانيا عام 2027
1 مارس 2025 14:44

 
لندن (أ ف ب)

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أفاد مصدر رسمي وتقارير إعلامية، بأن طواف فرنسا الدولي لنسخة 2027 قد ينطلق من بريطانيا، وذلك في تكرار لنسختي عامي 2007 حيث كانت البداية من لندن، و2014 حين أعطت يوركشير إشارة انطلاق النسخة الـ101.
وقالت وزارة الرياضة البريطانية أنها تعتزم استضافة السباق الفرنسي الشهير عام 2027، فيما أشارت شبكة «بي بي سي» إلى أن الإعلان الرسمي قد يصدر هذا الشهر بعد التفاوض مع شركة «أموري سبورتس» المنظمة لطواف فرنسا (أ أس أو).
ولدى سؤالها عن الموضوع، قالت الهيئة الحكومية البريطانية «لم نخف طموحنا بشأن استضافة الانطلاق الكبير لطواف فرنسا في بريطانيا، وذلك بهدف إلهام المزيد من الناس للاستمتاع بركوب الدراجات وتحقيق فوائد دائمة للمجتمعات».
واستطردت «مع ذلك، نحن نحترم واقع أنه أمر يخص أيه أس أو، ونبقى ملتزمين بالعمل الجاد لتطوير الفرص التي يمكن أن تجلبها متعة ركوب الدراجات للجميع».
في نسخة 2007 التي أحرز لقبها في النهاية الإسباني ألبرتو كونتادور، بدأ الطواف الأكثر شهرة من لندن التي استضافت المرحلتين الأوليين، فيما كانت يوركشير في 2014 على موعد مع المراحل الثلاث الأولى للنسخة الـ101 التي أحرز لقبها الإيطالي فينتشينتسو نيبالي.
وبحسب التقارير الرسمية، اجتذب انطلاق السباق في 2014 قرابة 3.5 مليون متفرج إلى جانب الطريق، حيث أقيمت المرحلة الأولى بين ليدز وهاروجايت، الثانية بين يورك وشيفيلد والثالثة بين كامبريدج ولندن.
صحيح أن نسخة 2025 تنطلق من فرنسا، من ليل بالتحديد، إلا أن النسخ الثلاث التي سبقتها بدأت من خارج البلاد، كوبنهاجن في 2022، بلباو في 2023 وفلورنسا في 2024.
وأعلنت شركة «أموري سبورتس» هذا الأسبوع أن نسخة 2026 ستنطلق من برشلونة.

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