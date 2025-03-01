بوردو يرفض عرض أوليفر كان



برلين (د ب أ)



ذكر تقرير إعلامي أنه تم رفض العرض الذي تقدم به أوليفر كان، حارس بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم والمنتخب الألماني السابق، للاستحواذ على نادي بوردو الفرنسي.

وذكر تقرير نشرته شبكة «أر أم سي» أن جيرارد لوبيز، مالك بوردو، رفض العرض لأنه جاء «بدون كشف حساب بنكي، أو أي وثيقة تدل على القدرة على إتمام الصفقة».

وأعلن بوردو يوم الثلاثاء الماضي عن مشاكل في العثور على مستثمرين.

كان النادي السابق الكبير، الذي ضم لاعبين أمثال زين الدين زيدان، آلان جيريس، ولاحقاً لاعب بايرن ميونيخ بيكسينتي ليزارازو، أعلن إفلاسه في الصيف الماضي، ونتيجة لذلك، يلعب الآن في الدرجة الرابعة.

ويعاني النادي من ديون تزيد عن 100 مليون يورو «104 مليون دولار».

ولم يشارك كان، الذي كان يلعب لبايرن عندما فاز على بوردو في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1996، في أي نشاط يتعلق بكرة القدم منذ رحيله عن منصب الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ في 2023 وكان الحارس السابق أشار في الصيف إلى أنه يمكن أن يكون مهتماً بالاستثمار في نادٍ.

وقال:«الاستثمار في كرة القدم يختلف عن الاستثمار في شركة لصناعة المسامير، كرة القدم تتعلق بالثقافة والهوية والمجتمع، إذا كانت كل الأمور متوافقة، يمكنني تخيل ذلك بشكل جيد».