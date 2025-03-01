4.5 مليون درهم جوائز دورة ند الشبا الرياضية

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة رفع قيمة جوائز الرياضيين الفائزين في بطولات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ووصل مجموع الجوائز المقدمة للفائزين في البطولات، بالإضافة إلى جوائز الجمهور، إلى 4.5 مليون درهم، وذلك تأكيداً على مكانة الدورة التي تقام في شهر رمضان المبارك، وتحفيزها للرياضيين المشاركين والجماهير بتقديم أفضل المنافسات وأعلى الجوائز.

ويبلغ مجموع الجوائز المخصصة للرياضيين في البطولات الـ 11 أكثر من 4 ملايين درهم، من بينها 1.5 مليون درهم مخصصة للفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الكرة الطائرة، و764 ألفاً للفائزين في مختلف فئات بطولة البادل، و500 ألف للفائزين في مختلف الفئات بسباق الدراجات الهوائية، و370 ألفاً للفائزين في جميع فئات بطولة شد الحبل، و350 ألفاً للفائزين في سباق الجري، و350 ألفاً للفائزين في بطولة تحدي الموانع، و210 آلاف للفائزين في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، و150 ألفاً للفائزين في مختلف فئات بطولة الجوجيتسو، و60 ألفاً للفائزين في بطولة المبارزة، و60 ألفاً للفائزين في بطولة الرماية مع الجري «ليزر رن»، و60 ألفاً للفائزين في بطولة الريشة الطائرة.

كما تقدم اللجنة المنظمة جوائز يومية للجمهور، تُوزع في السحوبات اليومية ومقسمة بين جوائز مالية وعينية، تقديراً لدورهم في تشجيع الفرق وتحفيز اللاعبين ووجودهم برفقة جميع أفراد العائلة في المنافسات، مما يحقق الأهداف المجتمعية للدورة، ويساهم بنشر الرياضة بين أوساط المجتمع.

من ناحية أخرى، تنطلق في الثامنة مساء الأحد منافسات بطولة المبارزة لسلاح الآيبيه التي يشارك فيها نخبة المبارزين الدوليين من مختلف دول العالم، وتتضمن مسابقتين هما البطولة الدولية لسلاح الآيبيه رجال، ويشارك فيها لاعبون من 13 دولة هي إيطاليا، بيرو، مصر، فرنسا، تونس، سلوفاكيا، الهند، أميركا، روسيا، طاجاكستان، سوريا، السعودية، بالإضافة إلى الإمارات من المسجلين في المنتخب الوطني والأندية المحلية، كما تقام بطولة الفتيات المحلية التي يشارك فيها لاعبات الدولة من المواطنات وأبناء المواطنات ومواليد الدولة، وتقام تصفيات البطولتين في اليوم الأول، ومنافسات المركز الثالث والنهائي في اليوم الثاني.

تشهد بطولة الاتحاد الدولي للبادل للفئة الذهبية منافسات قوية بين المشاركين، حيث تقام الأحد المباريات النهائية لهذه الفئة التي يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين الدوليين، وتقام الاثنين منافسات بطولة ند الشبا لفرق البادل التي يشارك فيها الفرق الآسيوية للبادل وتستمر حتى 7 مارس، ثم تقام يوم 8 مارس بطولة ند الشبا للزوجي المفتوح، ويشارك فيها أفضل 32 «زوجي»، وتستمر حتى 12 مارس، وتليها بطولة الاتحاد الدولي لفئة الناشئين من 13 إلى 16 مارس، وتقام بطولة البادل للفئة المحلية من 16 إلى 20 مارس.