الأحد 2 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 7 لاعبين في معسكر تركيا

«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 7 لاعبين في معسكر تركيا
1 مارس 2025 18:00

 
دبي (وام)

أخبار ذات صلة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
«جودو الإمارات» يحصد «البرونزية» في «طشقند جراند سلام»


أعلن اتحاد ألعاب القوى اعتماد مشاركة 7 لاعبين ولاعبات في معسكر الإعداد المقرر في مدينة أنطاليا التركية من 20 مارس الحالي إلى 13 أبريل المقبل.
ويقام المعسكر استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية في عُمان، من 5 إلى11 أبريل، والبطولة الآسيوية تحت 18 سنة بالسعودية، من 15 إلى 18 أبريل، والبطولة الخليجية في قطر خلال مايو المقبل.
وتضم القائمة اللاعبين: سالم المقبالي، وسلمى المري، ومحمد عادل «فئة الرمي»، ومريم كريم، وسليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين، وعبدالله مشهور «فئة السرعات».
ويستكمل الثلاثي سالم المقبالي، وسلمى المري، ومريم كريم فترة الإعداد في معسكر تركيا، تمهيداً للسفر إلى السعودية 13 أبريل المقبل، للمشاركة في الآسيوية.
ويترأس بعثة المنتخب اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس الاتحاد، وتضم علي حسن غزوان مديرا للمنتخب، وجميلة عبدالله إدارية الفريق النسائي.
وأكد علي حسن غزوان، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، أن معسكر الإعداد يمثل أفضل مرحلة من الاستعداد قبل الانتقال إلى أجواء البطولات المقررة، مشيراً إلى القيمة الفنية الكبيرة التي تمثلها في تطوير قدرات اللاعبين، واكتساب الخبرات التنافسية من خلال الاحتكاك مع لاعبي الدول الأخرى، بما يتماشى مع استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد بقيادة اللواء الدكتور محمد المر.

الإمارات
ألعاب القوى
تركيا
عمان
السعودية
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
«اللؤلؤية» تدشن نسختها الـ11 بـ «استعراضية كروية»
الرياضة
«اللؤلؤية» تدشن نسختها الـ11 بـ «استعراضية كروية»
اليوم 12:33
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:00
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
التعليم والمعرفة
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
اليوم 11:50
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
الرياضة
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
اليوم 11:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©