«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 7 لاعبين في معسكر تركيا



دبي (وام)



أعلن اتحاد ألعاب القوى اعتماد مشاركة 7 لاعبين ولاعبات في معسكر الإعداد المقرر في مدينة أنطاليا التركية من 20 مارس الحالي إلى 13 أبريل المقبل.

ويقام المعسكر استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية في عُمان، من 5 إلى11 أبريل، والبطولة الآسيوية تحت 18 سنة بالسعودية، من 15 إلى 18 أبريل، والبطولة الخليجية في قطر خلال مايو المقبل.

وتضم القائمة اللاعبين: سالم المقبالي، وسلمى المري، ومحمد عادل «فئة الرمي»، ومريم كريم، وسليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين، وعبدالله مشهور «فئة السرعات».

ويستكمل الثلاثي سالم المقبالي، وسلمى المري، ومريم كريم فترة الإعداد في معسكر تركيا، تمهيداً للسفر إلى السعودية 13 أبريل المقبل، للمشاركة في الآسيوية.

ويترأس بعثة المنتخب اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس الاتحاد، وتضم علي حسن غزوان مديرا للمنتخب، وجميلة عبدالله إدارية الفريق النسائي.

وأكد علي حسن غزوان، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، أن معسكر الإعداد يمثل أفضل مرحلة من الاستعداد قبل الانتقال إلى أجواء البطولات المقررة، مشيراً إلى القيمة الفنية الكبيرة التي تمثلها في تطوير قدرات اللاعبين، واكتساب الخبرات التنافسية من خلال الاحتكاك مع لاعبي الدول الأخرى، بما يتماشى مع استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد بقيادة اللواء الدكتور محمد المر.