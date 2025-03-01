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الرياضة

«مبيد» و«إمبيريال أمبرور» أبطال «آل مكتوم للتحدي»

«مبيد» و«إمبيريال أمبرور» أبطال «آل مكتوم للتحدي»
1 مارس 2025 21:26

 
عصام السيد (دبي)

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خطف مهرجان سباق «الإمارات السوبر ساترداي» الذي أقيم على مضمار ميدان العالمي، الأضواء في السباق العاشر لكرنفال كأس دبي العالمي هذا الموسم، وتألف من 9 أشواط، جاءت بمثابة «بروفة مصغرة» لأمسية مونديال «كأس دبي العالمي»، بإجمالي جوائز 10.3 مليون درهم برعاية «طيران الإمارات».
ولم يترك «مبيد» لإسطبلات الريف، بإشراف جابر بيطار، وقيادة راي داوسن، أي شاردة أو واردة، حين تُوج بلقب «الجولة الثالثة من بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة في الشوط الأول لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، وجوائزها 600 ألف درهم، ومسجلاً 2:14:12 دقيقة.
وظفرت المهرة السوبر ستار «ماونتن بريز» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك ببطولة «جميرا 1000 جينيز» المخصص للمهرات في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر «قوائم»، وجوائزها 800 ألف درهم، ومسجلة 1:38:06 دقيقة.
وخطف «فورت باين» لألين جاثير، بإشراف نيكولاس كولوري، وقيادة ديلان ماكموناجل فوزاً صعباً من براثن غريمه «اوسيس بوي» في بطولة «برج نهار» في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، وجوائزها مليون و200 ألف درهم، ومسجلاً 1:36:89 دقيقة.
وانتزع «ويست أيكر» لمايكل بلينكو، وإشراف جورج سكوت، وقيادة كالوم شيفرد نجومية بطولة «ند الشبا تيرف سبرنت» في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة» وجوائزها مليون و200 ألف درهم، ومسجلاً 56:68 ثانية.
وسجل «نيشن برايد» ثنائية جودلفين، والمدرب شارلي أبلبي، والفارس وليام بيوك، حين انتزع بجدارة بطولة «سنجسبيل ستيكس» من «الفئة الثانية» في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر، وجوائزها مليون و400 ألف درهم، ومسجلاً 1:47:24 دقيقة.
وتُوج الجواد القوي «إمبيريال أمبرور» لديفا للسباق، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي بلقب بطولة «آل مكتوم كلاسيك» في الشوط السادس لمسافة 2000 متر «الفئة الثانية»، وجوائزها مليون و700 ألف درهم، ومسجلاً 2:03:76: دقيقة.

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