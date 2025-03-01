نابولي والإنتر.. «قمة النقطة»!



نابولي (د ب أ)



فرض نابولي التعادل 1-1 على ضيفه إنتر ميلان، في قمة الجولة 27، بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

لم يحافظ إنتر ميلان على تقدمه في الشوط الأول بهدف سجله فيدريكو ديماركو، بعد مرور 22 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بل أدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف في توقيت قاتل سجله الدنماركي فيليب بيلينج في الدقيقة 87، ليحصل كل فريق على نقطة.

وكرر الفريقان التعادل بنفس النتيجة للمباراة الثالثة على التوالي في المواجهات المباشرة بينهما على مستوى الدوري.

ولم يستغل نابولي عاملي الأرض والجمهور في تحقيق فوز غائب على إنتر ميلان في آخر 5 مواجهات بينهما.

بهذا التعادل بقي إنتر ميلان في قمة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما تعادل للمرة السابعة هذا الموسم.

أما نابولي واصل نزيف النقاط في آخر خمس جولات، بعد أربعة تعادلات، مقابل خسارة وحيدة، ليفرط في فرصة ثمينة للقفز على الصدارة، ويبقى في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.