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الرياضة

«جودو الإمارات» يحصد «البرونزية» في «طشقند جراند سلام»

«جودو الإمارات» يحصد «البرونزية» في «طشقند جراند سلام»
2 مارس 2025 11:00


طشقند (الاتحاد)

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تُوج منتخب الجودو بالميدالية البرونزية في بطولة «طشقند جراند سلام» التي استضافها اتحاد أوزبكستان، ضمن «روزنامة» الاتحاد الدولي عام 2025، وجوائزها 154 ألف يورو، وشهدت مشاركة 242 لاعباً ولاعبة يمثلون 23 دولة.
وتأتي مشاركة لاعبي الإمارات في موسم الاتحاد الدولي، ضمن برنامج مشوار التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وبدأ من بطولة الدار البيضاء الدولية في بداية العام، مروراً ببطولة «باريس جراند سلام»، وأيضاً «طشقند جراند سلام»، ويخوض منتخبنا «الجائزة الكبرى» في النمسا يوم الجمعة المقبل.
وحصد عمرو جاد ميدالية المركز الثالث «البرونزية»، في أول مشاركة خارجية رسمية، بفوزه في الدور التمهيدي على الأوزبكي مافو نيرديف، والإيطالي بيليرجرا، وأيضاً جوبارنازار بطل كازاخستان، ليتربع على قمة المجموعة.
وواصل عمرو جاد سلسلة الانتصارات الرائعة، ونجح في التفوق على سوبيروف بطل أوزبكستان، رغم المؤازرة الجماهيرية التي نالها صاحب الأرض، ليبلغ نصف النهائي، ليخسر نزال «الفضية»، مكتفياً بالميدالية البرونزية التي وضعت منتخب الإمارات في المركز الثامن في الترتيب العام على حساب العديد من دول العالم..
وشارك الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس البعثة، أمين السر العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي في تتويج الفائزين.
وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، بعثة المنتخب على المستوى المتميز للاعبين الثلاثة في الوزن الخفيف والمتوسط بالبطولة، ضمن خطة الاتحاد التي تهدف إلى التأهل للمرة السادسة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، مشيراً إلى أن طموحات «جودو الإمارات كبيرة»، ولا سقف لها في حصد المزيد من نقاط التأهل إلى الأولمبياد، استثماراً لدعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة.

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