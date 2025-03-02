«البديل» سعيد إهداء قمة «الليجا» إلى أتلتيكو مدريد



مدريد (رويترز)



اعتلى أتلتيكو مدريد صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مؤقتاً، بعدما تغلب 1-صفر على أتلتيك بلباو مستفيداً من هدف في الشوط الثاني سجله «البديل» خوليان ألفاريز.

وصعد أتلتيكو الذي يدربه دييجو سيميوني إلى الصدارة برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطتين أمام برشلونة الذي يستضيف ريال سوسيداد الأحد، وريال مدريد الذي خسر 2-1 أمام ريال بيتيس، بينما تجمد رصيد بيلباو عند 48 نقطة في المركز الرابع.

وكاد أتلتيكو أن يتقدم في الشوط الأول عن طريق ألكسندر سورلوث الذي تلقى تمريرة من أنطوان جريزمان وصوب الكرة بضربة رأس لكنها مرت خارج الشباك.

كذلك تلقى المهاجم النرويجي سورلوث عرضية من جوليانو سيميوني، لكنه أخفق في استغلالها، كما فشل في استغلال تمريرة من ناويل مولينا قبل نهاية الشوط الأول.

واقترب نيكولاس وإيناكي وليامز من التسجيل لبلباو، لكن الشقيقين لم ينجحا في هز شباك الحارس يان أوبلاك.

وسجل ألفاريز، الذي شارك من مقاعد البدلاء مكان سورلوث قبل مرور ساعة من زمن اللقاء، هدف الفوز لأتلتيكو في الدقيقة 66 بتسديدة دقيقة بالقدم اليسرى، بعد تمريرة من ماركوس يورينتي.

ولم يستسلم بلباو، وكاد أن يدرك التعادل في الدقائق الأخيرة، عندما تلقى البديل جوركا جوروزيتا عرضية من يوري برشيش في وسط منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة بعيداً عن المرمى.

وقال ألفاريز «فوز مهم للغاية، كنا نعرف أن الأمر لن يكون سهلاً، أتيحت لنا العديد من الفرص، كان علينا أن نسجل ولحسن الحظ جاء الهدف».

وأضاف المهاجم الذي انضم إلى أتلتيكو قادماً من مانشستر سيتي بنهاية الموسم الماضي «أشعر براحة كبيرة، زملائي بالفريق ساعدوني كثيراً، والناس يمنحونني كل المودة،

المهم هو الفريق، ونحن لا نزال في المنافسة على اللقب».