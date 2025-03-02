بيلينجهام: تعلمت الدرس!



أنور إبراهيم (القاهرة)



قال الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إنه تعلم الدرس بعد عقوبة الإيقاف مباراتين بسبب تلفظه بكلمة نابية باللغة الإنجليزية اعتبرها خوسيه لويس مونويرا مونتيرو حكم مباراة فريقه أمام أوساسونا 1-1 نوعاً من السباب.

ولم يشارك بيلينجهام في خسارة فريقه أمام ريال بيتيس 1-2، في «الجولة 26» للدوري «الليجا»، وهي المباراة الثانية التي لم يلعبها في الدوري تطبيقاً للعقوبة.

ونشر بيلينجهام صورة له عبر حسابه على «إنستجرام» وهو يرتدي زي الرياضة بمركز تدريب ريال مدريد في «فالديبيباس»، وكتب تحتها: «عطلة نهاية أسبوع من دون لعب، استوعبت الدرس.

وأفتقد ريال مدريد جهود نجم وسطه، وتراجع الفريق في ترتيب الدوري إلى المركز الثالث، بعد الهزيمة من ريال بيتيس، وفوز أتلتيكو مدريد على أتليتك بلباو1-صفر، في انتظار نتيجة برشلونة أمام ريال سوسيداد.

ويعود بيلينجهام إلى المشاركة في المباريات الثلاثاء المقبل أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دورالـ16 لدوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج»، ثم يلعب في «الجولة 27» للدوري الأحد المقبل حيث يستضيف الريال على ملعبه «سانتياجو برنابيو» رايو فاليكانو.