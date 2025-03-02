الإثنين 3 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيلينجهام: تعلمت الدرس!

بيلينجهام: تعلمت الدرس!
2 مارس 2025 16:54

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
برشلونة يستعيد صدارة «الليجا» بـ «رباعية» أمام سوسيداد
بولونيا يشدد الخناق على يوفنتوس


قال الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إنه تعلم الدرس بعد عقوبة الإيقاف مباراتين بسبب تلفظه بكلمة نابية باللغة الإنجليزية اعتبرها خوسيه لويس مونويرا مونتيرو حكم مباراة فريقه أمام أوساسونا 1-1 نوعاً من السباب.
ولم يشارك بيلينجهام في خسارة فريقه أمام ريال بيتيس 1-2، في «الجولة 26» للدوري «الليجا»، وهي المباراة الثانية التي لم يلعبها في الدوري تطبيقاً للعقوبة.
ونشر بيلينجهام صورة له عبر حسابه على «إنستجرام» وهو يرتدي زي الرياضة بمركز تدريب ريال مدريد في «فالديبيباس»، وكتب تحتها: «عطلة نهاية أسبوع من دون لعب، استوعبت الدرس.
وأفتقد ريال مدريد جهود نجم وسطه، وتراجع الفريق في ترتيب الدوري إلى المركز الثالث، بعد الهزيمة من ريال بيتيس، وفوز أتلتيكو مدريد على أتليتك بلباو1-صفر، في انتظار نتيجة برشلونة أمام ريال سوسيداد.
ويعود بيلينجهام إلى المشاركة في المباريات الثلاثاء المقبل أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دورالـ16 لدوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج»، ثم يلعب في «الجولة 27» للدوري الأحد المقبل حيث يستضيف الريال على ملعبه «سانتياجو برنابيو» رايو فاليكانو.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
جود بيلينجهام
أوساسونا
ريال بيتيس
أتلتيكو مدريد
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
القمة العربية تبحث غداً الخطة المقترحة لإعادة إعمار غزة
اليوم 02:24
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أنور العنوني لـ«الاتحاد»: ملتزمون بتقديم المساعدات وجهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة
اليوم 02:24
فتى يبيع البالونات في أحد شوارع مدينة حلب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا.. لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
اليوم 02:24
مسجد قبة الصخرة وتظهر فيه زينة رمضان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
اليوم 02:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©