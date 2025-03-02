هولشتاين كيل يتخلص من القاع في «البوندسليجا»



برلين (أ ف ب)



أنعش هولشتاين كيل آماله في البقاء، عندما تخلص من المركز الأخير، إثر فوزه الثمين على مضيفه أونيون برلين 1-0، وذلك في ختام المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

ويُدين هولشتاين كيل بفوزه إلى مهاجمه البوسني أرمين جيجوفيتش الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 43.

وسجل هولشتاين كيل هدفاً عبر فيل هاريس في الدقيقة 61، لكنه ألغي بداعي التسلل.

وكانت الخسارة هي النكسة الثانية لأونيون برلين في أسبوع سيئ بعدما خسر استئنافاً ضد قرار الاتحاد الألماني للعبة بمعاقبته بمنح النقاط الثلاث لمباراته ضد بوخوم، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في المرحلة الرابعة عشرة في ديسمبر الماضي.

واعتبر الاتحاد الألماني بوخوم الذي يكافح مثل أونيون برلين، من أجل تفادي الهبوط، فائزاً 2-0، بعد أن أصيب حارس مرماه في رأسه بولاعة ألقاها أحد أفراد جماهير برلين.

وتجمد رصيد أونيون برلين، مفاجأة موسم 2022-2023، عندما أنهاه في المركز الرابع، عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

وبعدما شارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولعب ضد ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ونابولي الإيطالي في الموسم الماضي، فاز أونيون برلين الآن في مباراتين فقط من آخر 17 مباراة خاضها.

في المقابل، كان فوز هولشتاين كيل، الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، هو الرابع له فقط هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 16 نقطة وصعد إلى المركز السابع عشر قبل الأخير بفارق نقطة واحدة أمام هايدنهايم الذي تراجع إلى المركز الأخير بخسارته أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3-0.