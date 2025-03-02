بولونيا يشدد الخناق على يوفنتوس



روما (أ ف ب)



واصل بولونيا صحوته بفوز ثانٍ توالياً، وشدد الخناق على يوفنتوس صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بفوزه الصعب على ضيفه كالياري 2-1 في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وكان كالياري البادئ بالتسجيل عبر المهاجم روبرتو بيكولي في الدقيقة 22، وانتظر بولونيا الشوط الثاني لقلب الطاولة على ضيفه بثنائية لمهاجمه الدولي ريكاردو أورسوليني في الدقيقتين 48 من ركلة جزاء و56.

ورفع أورسوليني رصيده إلى تسعة أهداف في الدوري هذا الموسم.

وهو الفوز الثالث لبولونيا في مبارياته الأربع الأخيرة، والثاني عشر هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 47 نقطة مرتقياً إلى المركز السادس.

في المقابل، تجمد رصيد كالياري عند 25 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس عشر.

وحذا تورينو حذو بولونيا، وحقق فوزه الثاني توالياً، وكان على حساب مضيفه مونزا بهدفين نظيفين سجلهما المقدوني الشمالي إلييف إلماس (41) وتشيزاري كاسادي (66).

وعزز تورينو موقعه في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة مقابل 14 نقطة لمونزا صاحب المركز الأخير.

وتعادل جنوى مع إمبولي بهدف لماركو سيلفيستري (81 خطأ في مرمى فريقه) مقابل هدف لألبرتو جراسي (36).

ورفع جنوى رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 22 نقطة لإمبولي الثامن عشر.