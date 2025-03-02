وفاة بطل العالم للمصارعة



موسكو (رويترز)

قال مسؤولون رياضيون روس، إن الروسي بوفايسار سايتيف بطل المصارعة الحرة ثلاث مرات عن عمر يناهز 49 عاماً.

وقال وزير الرياضة ميخائيل ديجتياريف لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن وفاة سايتيف «مأساوية»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى، وقالت تاس فقط إن سايتيف توفي في موسكو.

ووصف ديجتياريف المصارع سايتيف بأنه أحد أكثر لاعبي المصارعة الحرة حصولاً على الأوسمة في التاريخ، وأشاد بمساهمته «التي لا تقدر بثمن» في الرياضة.

وفاز سايتيف بالميدالية الذهبية الأولمبية في فئة 74 كيلوجراماً في أولمبياد 1996 و2004 و2008، وكان بطل العالم وأوروبا ست مرات.

وحصل سايتيف، الذي اعتزل في عام 2009، على العديد من الأوسمة المدنية في روسيا وكان عضواً في مجلس الدوما الروسي.