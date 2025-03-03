سعيد بن مكتوم يتوج الفائزين في «بادل ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

تَوَّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل، الفائزين في منافسات بطولة الاتحاد الدولي للبادل للفئة الذهبية التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتُقام سنوياً، خلال شهر رمضان، في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

حضر مراسم التتويج علي سجواني، العضو المنتدب، المدير العام للعمليات في شركة داماك العقارية الشريك الماسي للدورة، وحسن المزروعي، مدير الدورة، وفاز الثنائي السويدي سايمون فاسكويز، وآدم أكسيلسن بالمركز الأول في الرجال، بعد تغلبهما على الثنائي الفرنسي ماكسيم جوريس، والإسباني جوليم فيجورلا سانتياغو، بمجموعتين دون رد، بنتيجة 7-5 و6-4، كما فاز الثنائي الإسباني باربرا لاس هيراس، وإستير كارنيسيرو ماتين بالمركز الأول في السيدات، بعد تغلبهما على الثنائي الإسباني لورا لوجان رودريجيز، ومارتا أريلانو نافارو، بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 7-6 و6-3.

وتنطلق الأربعاء منافسات بطولة الجوجيتسو التي تقام في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، وتتضمن 5 فئات هي: الرجال 18 سنة فما فوق لحزامي الأزرق والبنفسجي، للأوزان تحت 62 و72 و85 و100 كجم، وحزامي البني والأسود للأوزان تحت 62 و72 و85 و100 كجم، وفئة الأساتذة 30 سنة، فما فوق لحزامي الأزرق والبنفسجي، لأوزان تحت 62 و72 و85 و100 كجم، وحزامي البني والأسود، لأوزان تحت 62 و72 و85 و100 كجم، وفئة السيدات وفئة السيدات 18 سنة فما فوق لحزامي الأزرق والبنفسجي، لأوزان تحت 55 و62 و72 و85 كجم، وحزامي البني والأسود لأوزان 55 و62 و72 و85 كجم، وفئة الناشئين 16-17 سنة لحزامي الأزرق والبنفسجي لأوزان تحت 52 و62 و73 و85 كجم، وفئة الناشئات 16 – 17 سنة، لحزامي الأزرق والبنفسجي، لأوزان تحت 44 و52 و63 و75 كجم.

وتنظم المسابقات بالقرعة بنظام خروج المغلوب، كما هو معتمد في بطولات اتحاد الجوجيتسو، وتقام منافسات الناشئين الثلاثاء، على أن تقام منافسات البالغين الخميس.

وتضم الدورة برنامجاً رياضياً شاملاً، حيث تنطلق بطولة تحدي الموانع الخميس، وتستمر حتى 10 مارس، ويقام سباق الجري السبت المقبل، وتقام بطولة الريشة الطائرة يومي السبت والأحد، وتنطلق بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة يوم 9 مارس، وتستمر حتى 19 مارس، وتقام بطولة الرماية مع الجري (ليزررن) يومي 10 و11 مارس، وتنطلق بطولة شد الحبل يوم 11 مارس، وتستمر حتى 18 مارس، ويقام سباق الدراجات الهوائية يومي 15 و16 مارس، وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة يوم 12 مارس، وتستمر حتى 20 مارس.