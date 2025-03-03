بيجولا.. «اللقب السابع»



لوس أنجلوس (أ ف ب)



أحرزت الأميركية جيسيكا بيجولا، المصنفة أولى، اللقب السابع في مسيرتها الاحترافية عندما تغلبت على مواطنتها ماكارتني كيسلر 7-5 و6-2، في المباراة النهائية لدورة أوستن الأميركية في التنس «250 نقطة».

وهو الفوز اللقب الأول لبيجولا «31 عاماً» هذا العام، والأول منذ تتويجها بدورة تورونتو للألف نقطة العام الماضي، عندما فازت أيضاً بلقب دورة برلين، وبلغت المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينج ميدوز.

كما هو اللقب الثاني لبيجولا في الولايات المتحدة في مسيرتها الاحترافية، بعد الأول في واشنطن عام 2019.

وأنهت بيجولا مغامرة مواطنتها البالغة من العمر 25 عاماً، وحرمتها من اللقب الثالث في مسيرتها بعد كليفلاند الأميركية في أغسطس الماضي، وهوبارت الأسترالية مطلع العام الحالي.