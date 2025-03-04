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الرياضة

«جودو الإمارات» يشارك في «الجائزة الكبرى» بالنمسا

«جودو الإمارات» يشارك في «الجائزة الكبرى» بالنمسا
4 مارس 2025 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تصل بعثة منتخب الجودو إلى النمسا صباح الأربعاء، قادمة من أوزبكستان، عقب المشاركة في بطولة «طشقند جراند سلام»، وشهدت إنجازاً رائعاً للاعب عمرو جاد الذي حصد الميدالية البرونزية في وزن تحت 81 كجم، في أول مشاركة خارجية له، بينما احتل كريم عبد اللطيف المركز السابع في المجموعة، ضمن وزن تحت 73 كجم، وخرج من دور الـ16 لقوة المجموعة التي يتصدرها أبطال اليابان.
ويرأس بعثة المنتخب الذي يخوض الجائزة الكبرى بمدينة لينز النمساوية من 7 إلى 9 مارس الحالي، الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف، وبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، ونارمند بيان وزن تحت 66 كجم، ومحمد يزبيك وزن تحت 73 كجم، وذلك ضمن سباق التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس.
وتشهد بطولة الجائزة الكبرى في النمسا مشاركة 443 لاعباً ولاعبة من 52 دولة، وتجري اللجنة المنظمة قرعة البطولة يوم الخميس، على أن تبدأ المنافسات صباح الجمعة بالوزن الخفيف بصالة تبيس.
 

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
النمسا
طشقند
أوزبكستان
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