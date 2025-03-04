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الرياضة

«أبوظبي للألعاب الحكومية» تدشن «النسخة الثالثة»

«أبوظبي للألعاب الحكومية» تدشن «النسخة الثالثة»
4 مارس 2025 12:35

 

أبوظبي (الاتحاد)


انطلقت منافسات النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية، التي تقام بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، ومشاركة أكثر من 2000 موظف وموظفة يمثلون أكثر من 45 جهة حكومية من أبوظبي، وتستمر فعالياتها إلى 19 مارس الجاري.
وتشمل المنافسات 11 رياضة متنوعة، وهي كرة القدم، الرماية، بادل، اللياقة البدنية، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، كرة السلة، الشطرنج، الريشة الطائرة، وتقام جميعها في أبوظبي كركيت سبورتس هب، ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، فيما تقام سباقات الجري في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، وسباقات الدراجات الهوائية على مسار الوثبة للدراجات الهوائية.

 

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وتُقام البطولة، احتفاءً بشهر رمضان المبارك، وضمن برنامج التفاعل والرفاه الوظيفي الذي يهدف إلى تعزيز الإيجابية لدى الموظفين، وتحسين أدائهم وعلاقاتهم المهنية، إضافة إلى تطويرهم على المستويين الشخصي والمهني داخل بيئة العمل، كما تُسهم المبادرة في التأثير الإيجابي على الصحة الجسدية والصفاء الذهني والنفسي، في أجواء تنافسية وحماسية تحتفي بروح التحدي والعمل الجماعي.
وتتنافس الفرق والأفراد الذين يمثلون الجهات الحكومية على مجموع جوائز تتجاوز قيمتها مليوناً و300 ألف درهم، وذلك ضمن الفعاليات المسائية التي تبدأ من الساعة التاسعة مساءً.
من جانبه، أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أنه وبعد نجاحات النسختين الماضيتين، ستلعب النسخة الثالثة من البطولة دوراً كبيراً في تحفيز الموظفين الحكوميين على تبني نمط حياة صحي متكامل يشمل الجوانب البدنية والذهنية والاجتماعية، وتعزيز التعارف بين الموظفين في بيئة رياضية إيجابية، وتحفيزهم على اعتماد ممارسة الرياضة أسلوب حياة يومي يُسهم في رفع جودة حياتهم، ما يُرسخ مستقبلاً أكثر قوة وصحة واستدامة.

 


وأضاف: «نسعى لإحداث تغيير جذري في نمط الحياة لدى موظفي حكومة أبوظبي، معتمدين على أفضل الدراسات والسبل لتحقيق هذا التحول، إذ تُعد بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية واحدة من برامجنا الرائدة لتحقيق أهدافنا، ضمن أجواء احتفالية واجتماعية تُقام بمناسبة الشهر الكريم».
وتعكس البطولة حرص حكومة أبوظبي على رفع الروح المعنوية والصحة العامة للموظفين، ففي ظل التطورات العالمية التي تؤكد أهمية الصحة البدنية والنفسية، تُعد بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية منصة فريدة للتبادل الثقافي والتواصل بين مختلف الجهات الحكومية، ما يُعزز التعاون والتكامل في الأداء المؤسسي.

أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
الإمارات
عارف العواني
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