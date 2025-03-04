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الرياضة

الأرقام الاستثنائية والتاريخية تشعل قمة الأهلي والريان في «النخبة»

الأرقام الاستثنائية والتاريخية تشعل قمة الأهلي والريان في «النخبة»
4 مارس 2025 21:57

معتز الشامي (أبوظبي)

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يضرب الأهلي السعودي موعداً متكرراً مع الريان القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، لكن هذه المرة في ذهاب دور الـ16 من المسابقة اليوم، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ويعد الأهلي واحداً من أكبر المرشحين للقب البطولة، بعد أداء رائع في مرحلة الدوري وبدون أي هزيمة، ويعتبر ضيفاً ثقيلاً على الريان لحصد نتيجة جيدة، قبل لقاء العودة الأسبوع المقبل في السعودية، ونستعرض في التقرير التالي، أرقاماً استثنائية وتاريخية، تشعل القمة المنتظرة بين الأهلي والريان.
ويعتبر اللقاء هو الثاني بين الفريقين في نفس الموسم، بعدما تقابلا في مرحلة الدوري، وفاز الأهلي 2-1، ويسعى لاستمرار تألقه على حساب الأندية القطرية هذه النسخة، وتحقيق رابع انتصار، حيث فاز على الريان 2-1، والسد 3-1، والغرافة 4-2، وخاض الأهلي 23 مواجهة أمام الأندية القطرية في دوري أبطال آسيا.
ولم يخسر الأهلي في آخر 13 مباراة بدوري أبطال آسيا للنخبة «وهي أطول سلسلة حالية بالبطولة»، وهذه المرة الرابعة التي يُنهي فيها الأهلي دور المجموعات من دون خسارة، بعد 2013، 2015 و2018، لكن للمرة الأولى يسجّل الأهلي هدفين أو أكثر في 7 مباريات متتالية بدوري أبطال آسيا للنخبة «فقط الهلال يملك سلسلة أطول من هذا النوع بين الفرق السعودية في البطولة «10 مباريات» في 2023-2024».
ويعد الأهلي أكثر فرق دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم تسجيلاً للأهداف من كرات عرضية «7 أهداف» وواحدٌ من 4 فرق لم تستقبل أهدافاً بهذه الكيفية «إلى جانب النصر والسد وكاواساكي فرونتال»، وتجمع المباراة بين أكثر فريقين حصداً نقاطاً بعد التأخر بالنتيجة في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم «الأهلي 7 والريان 5»، ولم يفقدا نقاطاً بعد تقدمهما.
من جانب آخر يتأهل الريان إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية بعد نسخة 2022، وفي المقابل فإن الأهلي تأهل لهذه الأدوار للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ نسخة 2020، والتقى الأهلي الفرق القطرية في دور الـ16 في نسختين، تأهل في 2013 ضد الجيش وودّع البطولة في 2018 إمام السد.

 

السعودية
قطر
دوري أبطال آسيا للنخبة
الأهلي السعودي
الريان
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