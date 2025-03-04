الجوجيتسو على خط الانطلاق بمشاركة واسعة في «دورة ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

تتجه الأنظار الليلة نحو انطلاق منافسات بطولة الجوجيتسو التي تقام في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، بمشاركة واسعة من الرياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار، ضمن فعاليات النسخة الـ 12 من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وشهدت البطولة ليلة أمس الأول، فوز لاعبينا بـ 4 ميداليات في بطولة المبارزة، تَوَّجَ الفائزين المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، وحسن المزروعي مدير الدورة، ومحمود بسيوني، ممثل شركة بوكاري سوِت، شريك الترطيب الصحي للدورة، وعبدالمنعم أمين شمس الدين، ممثل مجموعة التداوي للرعاية الصحية، أحد الشركاء الداعمين للدورة، بحضور عادل البناي، رئيس اللجنة الفنية للدورة.

وحقق مايد محمد الميدالية الفضية في بطولة سلاح الآيبيه للرجال، فيما نال خليفة الزرعوني الميدالية البرونزية في نفس الفئة، وفي منافسات السيدات لسلاح الآيبيه حصلت العنود السعدي على الميدالية الفضية، بينما حققت شيخة الزعابي الميدالية البرونزية.

شهدت بطولة المبارزة منافسات قوية بين نخبة المبارزين الدوليين من مختلف دول العالم، الذين تنافسوا ضمن مسابقتين لسلاح الآيبيه، هما البطولة الدولية للرجال التي شارك فيها لاعبون من 13 دولة هي إيطاليا، بيرو، مصر، فرنسا، تونس، سلوفاكيا، الهند، أميركا، روسيا، طاجيكستان، سوريا، السعودية، والإمارات، وبطولة الفتيات المحلية التي شاركت فيها لاعبات من المواطنات وأبناء المواطنات ومواليد الدولة.

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: «تشهد دورة ند الشبا الرياضية تطوراً كبيراً كل عام، لا سيما بطولة المبارزة التي يحرص جميع المتبارزين من العالم على المشاركة فيها والتنافس، نظراً لأهميتها في صقل المهارات واكتساب خبرات جديدة، وكما شاهدنا كان التنافس شريفاً وراقياً بين الرياضيين، ونحن دائما نعوّل على هذه البطولة لاستكشاف المواهب الإماراتية وضمها إلى منتخباتنا الوطنية، وبفضل تنظيم النسخة الخامسة لبطولة المبارزة في دورة ند الشبا الرياضية، التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، نجحنا في جذب اهتمام الكثير من أفراد المجتمع بهذه الرياضة، وتلقينا طلبات عديدة للمشاركة فيها، كما استطعنا استقطاب العديد من الأشبال والناشئين إلى هذه الرياضة الأولمبية العريقة».

على صعيد آخر، حقق فريق الإمارات الفوز على فريق إيران 2-1 في بطولة ند الشبا لفرق البادل، بعد منافسات قوية بين الفريقين وأنهى الثنائي الإماراتي ماجد الجناحي وأناو أياتس الجولة الأولى بالفوز 6 – 3 و6 – 4 على الثنائي الإيراني فرساد شاهي وأرشام مورادي، فيما تمكن الثنائي الإيراني هامي جولستان وأريا روجاني من الفوز بالجولة الثانية 6 – 2 و7 –6 على الثنائي الإماراتي فارس الجناحي وإنيجو جوفري. وعاد فريق الإمارات للتقدم بعد فوز الثنائي إجناسيو فيلارينو وإنريكي جويناجا على الثنائي الإيراني باهدور باسيرات وأمير جامشيدي بنتيجة 6 -1 و6 - 3.

كما فاز الكويت على أستراليا 2-1، وهولندا على السعودية 3–0.