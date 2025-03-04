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الرياضة

ليل يفرض التعادل على دورتموند

ليل يفرض التعادل على دورتموند
5 مارس 2025 02:17

دورتموند (أ ف ب)

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عاد ليل الفرنسي بتعادل جيد من عقر دار بوروسيا دورتموند الألماني وصيف الموسم الماضي 1-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وبعدما منح كريم أديمي التقدم لدورتموند (22)، نجح الأيسلندي هاكون هارالدسون بمعادلة النتيجة (68).
وتبقى الأمور مفتوحة في لقاء الإياب الذي سيقام في المدينة التي تقع شمال فرنسا الأربعاء المقبل.
ويأمل دورتموند في تكرار مشواره الموسم الماضي في دوري الأبطال، حيث بلغ النهائي وكان نداً عنيداً لريال مدريد الإسباني على مدى 70 دقيقة، قبل أن يسقط أمامه بهدفين نظيفين.
ويواصل دورتموند سعيه لتصحيح مساره هذا الموسم، وتحديداً منذ تعيين المدرب الكرواتي كوفاتش خلفاً لنوري شاهين «المقال» من منصبه في أواخر يناير، بعد سلسلة من النتائج المخيبة، لا سيما في الدوري المحلي، بدليل تحقيقه فوزين توالياً في الدوري الألماني للمرة الأولى هذا الموسم بعد فوزه على سانت باولي 2-0.
أما ليل فكان مفاجأة المسابقة القارية هذا الموسم، بعدما حل سابعاً في ترتيب المجموعة الموحدة، وتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي، دون أن يخوض مواجهة الملحق على غرار دورتموند الذي تخطى منافسه سبورتينج البرتغالي 3-0 ذهاباً، ثم قبل أن يتعادلا سلباً إياباً.
وتمكن أدييمي من افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض من تسديدة زاحفة في الزاوية اليسرى المنخفضة (22).
وهذا الهدف هو الخامس لأديمي في المسابقة القارية هذا الموسم، على الرغم من غيابه لأربع مباريات بداعي الإصابة.
وأضاف دورتموند هدفاً ثانياً، إثر ركلة ركنية قبل نهاية الشوط الأول، لكنه ألغي بداعي التسلل على مسجله باسكال جروس.
ورفع ليل من مستواه في الشوط الثاني بحثاً عن هدف التعادل، حيث يسعى لبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وتمكن هارالدسون من معادلة النتيجة قبل 22 دقيقة من نهاية الوقت من تسديدة خدعت الحارس السويسري جريجور كوبيل.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ليل
دورتموند
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