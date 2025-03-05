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الرياضة

1700 مشارك في «ألعاب برجيل» بالحديريات

1700 مشارك في «ألعاب برجيل» بالحديريات
5 مارس 2025 14:02

أبوظبي (الاتحاد)


تقام «النسخة السادسة» من «ألعاب برجيل 2025»، في جزيرة الحديريات بأبوظبي من 8 إلى 15 مارس الجاري، وتطلقها برجيل القابضة، الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتجمع بين المتخصصين في الرعاية الصحية وأفراد المجتمع لقضاء أسبوع مليء بالرياضة والحماس.
وتُقام الفعالية بالتزامن مع الشهر الكريم، ويشمل الحدث السنوي مجموعة واسعة من المنافسات الرياضية، من بينها كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، الريشة الطائرة، البادل، سباقات التتابع، ومسابقة برجيل للياقة البدنية، مما يضمن تجربة رياضية شيقة ومتكاملة بمشاركة فئات مخصّصة للرجال والنساء.
وفي نسختها السادسة المرتقبة، تتماشى ألعاب برجيل 2025 مع رؤية «عام المجتمع» في الإمارات، حيث تحتفي بروح الوحدة، وتعزّز أهمية اللياقة البدنية والمشاركة المجتمعية.
وتقدم الفعالية إضافة متميزة من خلال منافسة شد الحبل، التي تفتح أبوابها ليس فقط للمتخصصين في الرعاية الصحية، بل أيضاً لأفراد المجتمع، في تحدٍ يجسّد القوة، التعاون، والعمل الجماعي.
ومن المقرر أن تُقام المسابقة في اليوم الختامي، لتكون رمزاً للترابط والمرونة، مما يجعلها تكريماً مثالياً لعام المجتمع في الإمارات.

 

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من جانبه، قال طلال الهاشمي، مدير تنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «يسرّنا في مجلس أبوظبي الرياضي أن نكون جزءاً من النسخة السادسة لألعاب برجيل 2025، هذه الفعالية التي تجسّد التزامنا بتعزيز الرياضة أسلوب حياة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في أجواء مليئة بالحماس والتحدي».
وأضاف: «ألعاب برجيل تعكس رؤيتنا في بناء مجتمع أكثر صحةً ونشاطاً، بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في الإمارات، حيث نؤمن بأن الرياضة هي وسيلة قوية لتعزيز الروابط الاجتماعية ونشر ثقافة الصحة واللياقة، والارتقاء بمؤشر جودة الحياة، ونتطلع مع شركائنا في برجيل القابضة إلى أسبوع استثنائي من المنافسات والتفاعل الإيجابي بين المشاركين».
من المتوقع أن يشارك أكثر من 1700 متخصّص في الرعاية الصحية من جميع مرافق برجيل في ألعاب برجيل 2025، مما يجعلها أكبر حدث رياضي للرعاية الصحية في الإمارات.
وصرح سفير أحمد، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة برجيل القابضة: «لطالما كانت ألعاب برجيل تهدف إلى تشجيع التواصل، وفي عام 2025، نخطو خطوة أخرى إلى الأمام من خلال الترحيب بالمجتمع ليكون جزءاً من رحلتنا، نتطلع إلى نسخة أخرى ناجحة من ألعاب برجيل ونشكر مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه».

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