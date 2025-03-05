«هول» يُصيب نيوكاسل بـ «ضربة موجعة»!

لندن (رويترز)



قال نادي نيوكاسل يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن الظهير الأيسر لويس هول سيغيب لنهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة في عظمة بالقدم.

وتأتي إصابة الدولي الإنجليزي (20 عاماً) في الوقت الذي يسعى فيه نيوكاسل للحصول على مكان في مسابقة أوروبية الموسم المقبل، ولديه فرصة للفوز بأول لقب كبير له منذ 1955، عندما يواجه ليفربول حامل اللقب في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي في 16 مارس.

ويفتقد نيوكاسل بالفعل جهود أنتوني جوردون أمام ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تلقى الجناح بطاقة حمراء في الخسارة 2-1 على أرضه أمام برايتون بالدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد الماضي.

وقال نيوكاسل في بيان: «بعد إجراء فحص بالأشعة واستشارة أحد المتخصصين، سيخضع لويس لجراحة ثم فترة إعادة تأهيل مع الفريق الطبي للنادي، أتمنى للاعب سرعة الشفاء والتعافي».

ويحتل نيوكاسل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع بعد 27 مباراة.

وسيحل ضيفاً على وست هام يونايتد، صاحب المركز 15، يوم الاثنين المقبل.

من ناحية أخرى، قال دارين إيلز الرئيس التنفيذي لنيوكاسل يونايتد: إن النادي يريد الاحتفاظ بأفضل لاعبيه ولا يتعرض لأي ضغوط للتخلي عن أصوله، وسط تكهنات بأن المهاجم ألكسندر إيزاك قد يترك النادي.

ورغم أن عقده يمتد حتى 2028، فإن تكهنات ربطت إيزاك، الذي سجل 22 هدفاً في 31 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، باحتمال الانتقال إلى أندية أوروبية كبرى، بما في ذلك ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، قال إيلز: إن نيوكاسل يعتزم فتح مفاوضات لتمديد عقد الدولي السويدي (25 عاماً) في الصيف.

وقال إيلز لوسائل إعلام بريطانية: «يرتبطون جميعاً بعقود طويلة الأجل. ليس لدينا أي نية على الإطلاق للتخلي عن هؤلاء اللاعبين، لسنا تحت تهديد أو أي شيء من هذا القبيل. نسعى جاهدين للوصول إلى مقدمة الترتيب، نريد أفضل لاعبينا هنا، أعتقد أن الحديث عنه طوال الوقت يظهر قيمة إيزاك، نحن لا نعتزم التخلي عن أي لاعب».