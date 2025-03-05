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الرياضة

الإنتر يطرق أبواب «ربع النهائي» في «أبطال أوروبا»

الإنتر يطرق أبواب «ربع النهائي» في «أبطال أوروبا»
6 مارس 2025 00:39

 
روتردام (أ ف ب)

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طرق إنتر الإيطالي باب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر فوزه الثمين على مضيفه فينورد الهولندي 2-0، في روتردام في ذهاب الدور ثمن النهائي.
وسجل الفرنسي ماركوس تورام (38)، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (50) الهدفين، وأهدر زميلهما البولندي بيوتر جيلينسكي ركلة جزاء (64).
وتقام مباراة الإياب في ميلانو الثلاثاء المقبل، على أن يلتقي الفائز في هذه المواجهة مع الفائز في مجموع المباراتين بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن الألمانيين.
وكانت المباراة بمثابة معمودية النار لمدرب فينورد روتردام الجديد، ونجمه الدولي السابق روبن فان بيرسي الذي كان يقود فريقه في أول مباراة قارية له، بعد أن استلم منصبه في 23 فبراير بدلاً من الدنماركي براين بريسك «المقال» من منصبه.
وكان فينورد أخرج فريقاً آخر من المدينة الإيطالية الشمالية هو ميلان، وذلك في الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.
ودخل إنتر متسلحاً بأقوى خط دفاع في دوري الأبطال هذا الموسم، حيث لم يدخل مرماه سوى هدف واحد في 8 مباريات، كما أنه يتصدر الدوري المحلي متفوقاً على نابولي بفارق نقطة واحدة.
وخاض إنتر المباراة في غياب ظهيره الأيسر المؤثر الدولي فيديريكو ديماركو لإصابة في فخذه.
وكان إنتر الأكثر استحواذاً على الكرة (68 في المئة مقابل 32 لمنافسه) في مطلع المباراة لكن من دون خطورة تذكر على مرمى أصحاب الأرض.
وبعد محاولات من هنا وهناك من دون خطورة من قبل الفريقين، نجح إنتر في افتتاح التسجيل، عندما سار الظهير الهولندي دنزل دمفريس بالكرة، وممرها باتجاه نيكولا باريلا ومنه عرضية عند القائم البعيد، حيث تابعها ماركوس تورام بحركة فنية رائعة بيمناه من مسافة قريبة داخل الشباك (38).
وفي مطلع الشوط الثاني، أضاف القائد مارتينيز الهدف الثاني بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من جيلينسكي (50) رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً محطماً الرقم القياسي لأفضل هدّاف لفريقه في تاريخ المسابقة متخطياً الأسطورة ساندرو ماتسولا.
ورد فينورد بمحاولة من البولندي جايكوب مودر، لكن كرته أصابت العارضة (56).
وحصل إنتر على ركلة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد «الفار» إثر خطأ ضد تورامارتكبه جيلاند ميتشل فانبرى لها جيلينسكي وتصدى لها الحارس الألماني تيمون فيلينروثر على دفعتين (64).

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
إنتر ميلان
فينورد
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