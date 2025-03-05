بايرن ميونيخ يفك عقدة ليفركوزن بـ«ثلاثية»

ميونيخ (أ ف ب)



وضع بايرن ميونيخ الألماني قدماً في ربع النهائي، بعدما فك عقدة مواطنه باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني لاعب وسطه السابق شابي ألونسو بالفوز عليه 3-0، على ملعب «أليانتس أرينا» في ميونيخ، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويدين بايرن ميونيخ بفوزه الأول في سبع مباريات أمام ليفركوزن بقيادة ألونسو إلى هدافه الدولي الإنجليزي هاري كين الذي سجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين التاسعة و75 من ركلة جزاء، رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف في 10 مباريات في المسابقة هذا الموسم، فيما سجل جمال موسيالا الهدف الثاني (54).

ويلتقي الفريقان إياباً الثلاثاء المقبل على ملعب «باي أرينا» في ليفركوزن، علماً أنهما يلتقيان للمرة الأولى في المسابقة القارية العريقة.

وفك بايرن ميونيخ النحس الذي لازمه أمام ليفركوزن، إذ منذ تولي ألونسو تدريبه في أكتوبر 2022، لم يخسر أي مباراة أمام عملاق بافاريا في ست مواجهات، محققا ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.

وهي المرة الرابعة التي يلتقي فيها الفريقان هذا الموسم، حيث تبادلا التعادل في الدوري (1-1 في ميونيخ و0-0 في ليفركوزن)، وأطاح ليفركوزن، بطل الثنائية المحلية الموسم الماضي (الدوري والكأس)، ببايرن من ثمن النهائي مسابقة الكأس، عندما تغلب عليه 1-0 في ميونيخ في الثالث من ديسمبر الماضي.

وكان بايرن ميونيخ صاحب الأفضلية في بداية المباراة، وضغط بقوة لافتتاح التسجيل، لكن دون خطورة على مرمى الحارس التشيكي ماتاي كوفار، قبل أن ينجح كين في استغلال عرضية للجناح الدولي الفرنسي مايكل أوليسيه من الجهة اليمنى وتابعها برأسية قوية من مسافة قريبة على يمين الحارس (9).

وأنقذ مانويل نوير مرماه من هدف التعادل بتصديه لكرة لاعب الوسط الدولي الهولندي جيريمي فريمبونج من مسافة قريبة بعد خطأ فادح للمدافع الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو في إعادتها إلى العملاق نوير (14).

وجرب الجناح الفرنسي كينجسلي كومان حظه بتسديدة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن (25)، ثم سدد يوشوا كيميش كرة قوية بيمناه من خارج المنطقة مرت بجور القائم الايسر (31).

وعزز موسيالا تقدم النادي البافاري، بعدما استغل خطأ فادحا للحارس كوفار في التقاط كرة عرضية لكيميش، أفلتت من يديه وتابعها صانع الألعاب الدولي داخل المرمى الخالي (54).

وهو الهدف الثالث لموسيالا في المسابقة.

واضطر نوير عقب الهدف إلى ترك مكانه إلى الواعد يوناس أوربيج (21 عاماً) بسبب إصابة عضلية في ساقه اليمنى (58).

وزادت محن ليفركوزن بطرد مدافعه الفرنسي نوردي موكييلي، لتلقيه الإنذار الثاني (62).

وحصل النادي البافاري على ركلة جزاء، إثر إعاقة المدافع الدولي البوركينابي إدمون تابسوبا لكين داخل المنطقة، إثر ركلة ركنية حيث أمسكه بيديه، انبرى لها الأخير بنجاح وبيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة لكوفار مسجلاً الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه (75).

وحرمت العارضة البديل البرازيلي باولينيا من إضافة الهدف الرابع بردها تسديدته القوية من مسافة قريبة إلى خارج الملعب (90+5).