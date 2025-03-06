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الرياضة

«غنتوت» و«الحبتور» إلى نهائي «البولو الدولية»

«غنتوت» و«الحبتور» إلى نهائي «البولو الدولية»
6 مارس 2025 13:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تأهل «غنتوت» و«الحبتور» إلى نهائي بطولة غنتوت الدولية الثانية للبولو، التي تختتم مساء السبت المقبل، وتقام المنافسات برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد البولو.
أعدت اللجنة المنظمة للبطولة احتفالية رياضية مجتمعية جماهيرية تكون «مسك ختام» البطولة التي يحمل لقبها فريق «أبوظبي».
وجاء تأهل «غنتوت»، بعد أن حسم مباراتيه أمام «الحبتور»، و«الإمارات»، قبل الخسارة أمام «أبوظبي» 6-8، ليحصد 4 نقاط منحته الصدارة، والتأهل بقيادة ناصر الشامسي، فيراري، ماركوس وخوان، فيما صعد «الحبتور» على حساب «الإمارات» الذي كاد أن ينتزع فوزاً مثيراً لولا «الهدف الذهبي» الذي أحرزه محمد الحبتور، بعد أن سيطر التعادل 10-10 على أحداث الشوط الخامس الأخير، ليحتكم الفريقان إلى «الشوط الإضافي»، وانتزع «الحبتور» الانتصار الصعب الذي قاده إلى النهائي الذهبي.
يذكر أن لقاء الدور التمهيدي بين «غنتوت» و«الحبتور» انتهى لمصلحة غنتوت 12-7.

الإمارات
أبوظبي
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
فلاح بن زايد
مجلس أبوظبي الرياضي
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