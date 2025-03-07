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الرياضة

«الشبح» يضرب نيوكاسل بـ«نجم جديد»!

«الشبح» يضرب نيوكاسل بـ«نجم جديد»!
7 مارس 2025 17:09

 
لندن (د ب أ)

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واصلت لعنة الإصابة مطاردتها لنجوم نيوكاسل يونايتد، الذي تلقى لطمة أخرى، بعد أن كشف مديره الفني إيدي هاو، أن سفين بوتمان، لاعب الفريق، سيغيب عن الملاعب لمدة 8 أسابيع تقريباً.
وأكد هاو أيضاً أن نيوكاسل لن يتقدم باستئناف ضد حصول لاعبه أنتوني جوردون على البطاقة الحمراء، مؤخراً، بسبب «عدم كفاية الأسباب»، مما يعني غيابه أيضاً عن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مع بوتمان.
وافتقد نيوكاسل خدمات مدافعه بوتمان في لقائه ضد برايتون بالدور الخامس لبطولة كأس إنجلترا، يوم الأحد الماضي، ويواجه الآن فترة أخرى من الغياب عن المستطيل الأخضر بسبب معاناته من إصابة في الركبة، تتطلب خضوعه لجراحة بسيطة.
وصرح هاو، في مؤتمر صحفي: «حاولنا إعادة سفين إلى لياقته الكاملة، وكان قريباً جداً من اللعب ضد برايتون، لكنه شعر بنفس الإصابة في ركبته خلال التدريب الأخير قبل يوم واحد فقط من المباراة».
وأضاف مدرب نيوكاسل في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «كنّا نأمل أن يتمكن من العودة، ولكن هذا الأسبوع شعر بنفس الانزعاج، لذلك يبدو أنه سيضطر الآن لإجراء عملية جراحية».
ويأتي غياب بوتمان بعد التأكد من غياب زميله المدافع لويس هول عن بقية الموسم بسبب مشكلة في القدم.
ويأمل هاو أن يظل اللاعب الهولندي «25 عاماً» قادراً على المشاركة هذا الموسم، لاسيما وأن غيابه يشكل انتكاسة أخرى لنيوكاسل، الذي يواجه وستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الاثنين المقبل، قبل مواجهة ليفربول في نهائي كأس الرابطة في عطلة نهاية الأسبوع التالية.
كما تأكد غياب جوردون، الموقوف، بعدما قرر النادي عدم الطعن ضد البطاقة الحمراء، التي نالها خلال خسارة الفريق أمام برايتون، بعد أن صدم وجه جان بول فان هيك، لاعب الفريق المنافس، خلال أحد الالتحامات على الكرة، في الدقيقة 83 من عمر المباراة.
وكشف هاو: «ناقشنا الأمر كناد مع الأشخاص المعنيين الذين نحتاج إلى مناقشتهم، والمحامين وما إلى ذلك، لقد شعرنا فقط أنه ربما لم تكن هناك أسباب كافية للقيام بذلك».

 

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
ليفربول
إيدي هاو
كأس رابطة الأندية الإنجليزية
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