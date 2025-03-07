أكيه يغيب 11 أسبوعاً عن مانشستر سيتي



مانشستر (أ ف ب)



يغيب المدافع الدولي الهولندي نايثن أكيه الذي خضع أخيراً لجراحة في قدمه بين 10 و11 أسبوعاً عن الملاعب، حسب ما أعلن الإسباني بيب جوراديولا مدربه في مانشستر سيتي الإنجليزي.

وخرج اللاعب البالغ 30 عاماً بين شوطي مباراة فريقه ضد بليموث في كأس إنجلترا مطلع الشهر الحالي، بعد تفاقم إصابة قديمة في قدمه اليسرى.

قال جوارديولا في مؤتمر صحفي «عانى كثيراً هذا الموسم من مشكلات في قدمه».

أضاف «عندما يتعلق الأمر بتدخل جراحي، يكون الأمر في غاية الجدّية، عندما تخضع لجراحة، فهذا يعني أن هناك مشكلة».

وعانى الفريق مشكلات عدة هذا الموسم بسبب إصابات مدافعيه، على غرار جون ستونز، السويسري مانويل أكانجي اللذين سيغيبان أيضاً عن مواجهة نوتنجهام فوريست السبت في الدوري.

لكن حامل لقب الدوري في آخر أربعة مواسم، عزز صفوفه أخيرا بالأوزبكستاني عبدالقادر خوسانوف من لنس الفرنسي، والبرازيلي فيتور رييس من بالميراس.

علّق المدرب الفذ «تأثير خوسانوف كان جيداً «باستثناء»الدقائق الأولى ضد تشيلسي» في مباراته الأولى، فيما «كان فيتور جيداً جداً ضد بليموث».

وأوضح مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني سابقاً أن المدافعين الشبان من مركز تكوين الفريق تدربوا مع المجموعة تحضيراً لمواجهة نوتنجهام ثالث ترتيب الدوري بفارق نقطة عن «السيتي».