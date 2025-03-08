«جودو الإمارات» يشارك في «جورجيا جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)



اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة المنتخب الأول في بطولة «تبليسي جراند سلام»، التي ينظمها الاتحاد الجورجي من 21 إلى 23 مارس الحالي، وتأتي ضمن برنامج الإعداد والتأهل إلى أولمبياد «لوس أنجلوس 2028».

وحدد الاتحاد المشاركة بعدد 4 لاعبين حسب تصنيفهم ومستوى البطولة المقبلة، وهم ناجي كأزيبك الفائز بذهبية وزن تحت 66 كجم في بطولة الدار البيضاء الدولية، وكريم عبداللطيف الفائز بذهبية وزن تحت 73 كجم في البطولة نفسها، وعمرو جاد، الفائز بالميدالية البرونزية في «طشقند جراند سلام»، من خلال أول مشاركة خارجية رسمية له، وسليمان إبراهيم الفائز بذهبية وزن تحت 90 كجم في بطولة الدار البيضاء.

من ناحية أخرى، يختتم منتخبنا مشاركته اليوم، في بطولة الجائزة الكبرى «جراند بري»، التي نظمها الاتحاد النمساوي، بإشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 416 لاعباً ولاعبة من 52 دولة، وجوائزها 100 ألف يورو، ويتصدرها منتخب اليابان برصيد ذهبيتين و3 فضيات وبرونزية، وتشهد خوض محمد يزبيك المباراة الختامية ضمن وزن تحت 73 كجم، حيث يواجه الروماني بورز لوسيان في الدور التمهيدي.

وخسرت بشيرات خرودي أمام اليابانية أوي إيروها بطلة العالم، في وزن تحت 52 كجم، وتمثل البطولة تجربة إضافية لرصيد النجمة الشابة، بعدما انتهت المباراة لمصلحة منافستها اليابانية 1- صفر، وتمكنت أوي من الفوز بذهبية ذلك الوزن.

فيما خسر نارمند بيان أمام أوير كارلوس بطل النمسا بقرار من حكام الطاولة والتقنية، بعد أن كان لاعبنا متقدماً 10- صفر وتقبل نارمند والجهاز الفني القرار رغم شعور المدرب فيكتور بالظلم.