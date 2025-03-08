كلوب يعزز آمال ليفربول لخطف صفقة أرسنال!

معتز الشامي (أبوظبي)



تعززت آمال ليفربول في التغلب على أرسنال في السباق على بنيامين سيسكو لاعب لايبزج الألماني، بسبب الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه يورجن كلوب في مستقبل المهاجم السلوفيني، وبرز سيسكو منذ وصوله إلى الفريق الألماني في يوليو 2023 من ريد بول سالزبورج الشقيق للايبزج، حيث سجل اللاعب «21 عاماً» 35 هدفاً في 76 مباراة، ومن المرجح أن ينتقل هذا الصيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولطالما أعجب أرسنال بسيسكو، وحاول التعاقد معه في الصيف الماضي، لكنه كان لديه تحفظات بشأن لعب دور ثانوي للمهاجم الألماني كاي هافرتز، وأصبح لدى «الجانرز» تهديد يتعين عليهم مواجهته، حيث يتطلع أرني سلوت إلى الدولي السلوفيني جزءاً من عملية تعويض المهاجم الأورجوياني داروين نونيز، المتوقع أن يغادر أنفيلد في الصيف، بحسب موقع GIVEMESPORT.

وعين يورجن كلوب رئيساً لقسم كرة القدم العالمية في «ريد بول» يناير الماضي، وهي أول وظيفة للألماني منذ رحيله عن ليفربول الموسم الماضي، ويتمتع بعلاقة قوية مع «الريدز»، بعد فترة عمل استمرت 9 سنوات شهدت إنهاء انتظار النادي لمدة 30 عاماً للحصول على لقب الدوري.

وكانت هناك علاقة إيجابية بين ليفربول ولايبزج قبل أن يتولى كلوب منصبه في «ريد بول»، حيث تم إبرام العديد من الصفقات بين الناديين على مر السنين، وانضم دومينيك سوبوسلاي «60 مليون إسترليني»، وإبراهيما كوناتي «36 مليون إسترليني»، ونابي كيتا «52.75 مليون إسترليني» إلى «الريدز» من النادي الألماني، بينما تم إرسال لاعبهم السابق فابيو كارفالو على سبيل الإعارة إلى «ريد بول أرينا»، بينما يتمتع سيسكو بجميع الصفات التي يتمتع بها سلوت في المهاجم، حيث يتميز بسرعته المذهلة وقدراته على إنهاء الهجمات بشكل حاسم، فيما ينص عقده على شرط جزائي بقيمة 58.5 مليون جنيه إسترليني، لكن من المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى 66.7 مليون جنيه إسترليني عند نهاية الموسم.