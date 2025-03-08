«مكتب الأمين العام» ثاني المتأهلين إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد



مصطفى الديب (أبوظبي)



تأهل «مكتب الأمين العام» إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، بعد فوزه على «مكتب البعثات الدراسية» 3-1، على ملعب فندق «قصر الإمارات» في أبوظبي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وانفرد «مكتب الأمين العام» بصدارة المجموعة الثانية، بعدما وصل إلى «النقطة السادسة»، وأحرز «الثلاثية» إيفرتون باولو وماتيوس داكروز وكايو روبيرتو، فيما سجل محمود معاذ هدف «مكتب البعثات الدراسية».

وفي اللقاء الثاني ضمن المجموعة ذاتها تعادل «مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء» مع «مكتب الشؤون الخاصة» بهدف لمثله، في مباراة مثيرة، حيث تقدم «مكتب الشؤون الخاصة» عن طريق محمد أمين، وأدرك مانليديني مينونجو التعادل لفريق «مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء».

وبنتائج مباراتي أمس الأول، أصبح «مكتب الأمين العام» ثاني المتأهلين إلى ربع النهائي، بعد «مدارس الإمارات الوطنية»، وتجمد رصيد «مكتب البعثات الدراسية» عند «3 نقاط»، مقابل «نقطة» لكل من «مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء» و«مكتب الشؤون الخاصة».

وحصل ماتيوس داكروز، لاعب «مكتب الأمين العام»، على جائزة «رجل المباراة» أمام مكتب البعثات الدراسية، بعدما لعب دوراً مهماً في فوز فريقه، وسجل الهدف الثاني.

واختارت اللجنة الفنية للبطولة عمران عامر الجساسي، لاعب «مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء»، أفضل لاعب أمام «مكتب الشؤون الخاصة».

من جانبه، أشاد الفرنسي عيسى جريجوري، المدرب السابق للوحدة والجزيرة، بـ «النسخة الـ12» لكأس منصور بن زايد، ووصفها بالمذهلة والرائعة في كل شيء.

وأكد مدرب فريق «قطاع المشاريع الهندسية والفنية» أن البطولة في كل عام تشهد استعانة الفرق الـ16 المشاركة بأفضل اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، ما زاد من مستوى المنافسة.

وأضاف: «أريد أن أهنئ اللجنة المنظمة على التجهيزات والترتيبات الرائعة التي أخرجت لنا بطولة بمستوى عالٍ فنياً وتنظيمياً».

وتستأنف منافسات البطولة، مساء يوم الأحد، بمباراتين ضمن الأسبوع الثاني للمجموعة الثالثة،

ويطمح فريق «دائرة القضاء» وصيف النسخة الماضية والذي يملك 3 نقاط إلى حسم تأهله، عندما يواجه «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» الذي يبحث عن تصحيح أوضاعه، بعد خسارته المباراة الأولى، والأمر نفسه بالنسبة لفريق «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي» الذي يواجه «قطاع الشؤون المالية والمشتريات» الذي يملك 3 نقاط في المباراة الثانية.

يذكر أن البطولة تقام على ملعب فندق قصر الإمارات، وتستمر إلى 20 مارس الجاري.