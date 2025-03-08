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الرياضة

سان جيرمان يعزز صدارته بـ «رباعية»

سان جيرمان يعزز صدارته بـ «رباعية»
8 مارس 2025 22:54

 
رين (رويترز)

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واصل باريس سان جيرمان المتصدر هيمنته على دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بفوزه 4-1 خارج أرضه على ستاد رين، إذ سجل البديل عثمان ديمبلي هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحقق الفريق الزائر انتصاره السادس على التوالي في الدوري.
ورفع سان جيرمان، الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم، رصيده إلى 65 نقطة، بينما ظل رين في المركز الـ 11 في الترتيب برصيد 29 نقطة.
وأجرى لويس إنريكي ثمانية تغييرات على التشكيلة التي خسرت 1- صفر أمام ليفربول في منتصف الأسبوع في مباراة الذهاب بدور 16 لدوري أبطال أوروبا، لكن الزوار سيطروا بالكامل على المباراة في المراحل الأولى.
ورغم كل استحواذه على الكرة، فشل باريس سان جيرمان في صناعة أي فرص جيدة، حتى حرم بريس سامبا حارس رين اللاعب جونسالو راموس من التسجيل، لكن وبعدها بفترة وجيزة وضع برادلي باركولا الفريق في المقدمة في الدقيقة 27.
وإثر ركلة حرة سريعة من منتصف الملعب، أرسل ديزيري دوي الكرة إلى الأمام في طريق باركولا الذي تغلب على مصيدة التسلل، وسدد بهدوء في مرمى سامبا.
وأجبر الهدف رين على الخروج من قوقعته، إذ أطلق لودوفيك بلاس تسديدة مرت بجوار القائم من زاوية ضيقة، فيما سدد محمد ميتي قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول لتصطدم الكرة بالعارضة، إثر ضربة رأس.
وكان سان جيرمان في المقدمة على الفور، بعد نهاية الشوط الأول، وضاعف تقدمه بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما أرسل باركولا تمريرة عرضية من الجهة اليسرى، وكان راموس هناك، ليوجه الكرة إلى الشباك من مسافة قريبة.
وقلص رين الفارق بعدها بثلاث دقائق فقط من ركلة ركنية، إذ أرسل جيريمي جاكيه الكرة نحو القائم البعيد ليسجل ليليان براسييه بضربة رأسه، ليبدو رين فجأة في الجانب الأفضل.
ورد لويس إنريكي، ودفع بأربعة من كبار لاعبيه من على مقاعد البدلاء، إذ كلف خفيتشا كفاراتسخيليا وعثمان ديمبلي وفيتينيا ونونو مينديز بتأمين الفوز.
ورغم التغييرات، واصل رين تفوقه وسنحت لبلاس فرصة ممتازة لإدراك التعادل بعد تبادل الكرة مع ميتي لكنه أطلق تسديدة مباشرة في اتجاه الحارس.
لكن العمل الشاق الذي بذله رين ذهب سدى، إذ سجل ديمبلي من تمريرة من أشرف حكيمي ثم أضاف المهاجم الفرنسي هدفه العشرين في الدوري هذا الموسم بتسديدة من حافة منطقة الجزاء ليضيف اللمسة الأخيرة على النتيجة.

 

الدوري الفرنسي
باريس
عثمان ديمبلي
دوري أبطال أوروبا
ليفربول
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