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الرياضة

فياريال يخسر بسبب «التاكسي»!

فياريال يخسر بسبب «التاكسي»!
8 مارس 2025 22:56

 
مراد المصري (أبوظبي)

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تعرض فياريال إلى خسارة مفاجئة أمام مضيفه ديبورتيفو ألأفيس بهدف، في الجولة 27 ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، ليتوقف رصيد «الغواصة الصفراء» عند 44 نقطة بالمركز الخامس، فيما رفع منافسه رصيده إلى 26 نقطة، بالمركز السابع عشر مؤقتاً.
وتعود فصول خسارة فياريال إلى سبب غير معتاد خارج أرضية الملعب، بعدما واجهت الطائرة التي كانت تقل الفريق، من صعوبة بالهبوط بسبب الرياح القوية، سواءً عند مطار مدينة فيتوريا، ثم مدينة بلباو، لتحول الوجهة إلى سانتاندير حيث هبطت هناك، مما اضطر أعضاء الفريق للتنقل بعد ذلك بواسطة سيارات الأجرة «التاكسي»، في رحلة تقارب نحو ساعتين على الطريق البري.
وبدا تأثر الفريق بإرهاق هذه الرحلة الجوية، ليتعرض في انتكاسة في مساعيه لمواصلة الضغط على خطف إحدى بطاقات التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وإن كان يتواجد في موقع مريح للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

الدوري الإسباني
الليجا
فياريال
ديبورتيفو ألافيس
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