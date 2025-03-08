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الرياضة

ميلان يخرج من «الدوامة» بـ «فوز ماراثوني»!

ميلان يخرج من «الدوامة» بـ «فوز ماراثوني»!
8 مارس 2025 23:28

 
روما (د ب أ) 

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قلب ميلان الطاولة على مضيفه ليتشي، وهزمه 3-2، ضمن «الجولة 28» بالدوري الإيطالي لكرة القدم.
تقدم ليتشي بهدفين سجلهما نيكولا كرستوفيتش في الدقيقتين 7 و59، وقلص ميلان الفارق بهدف ذاتي سجله أنتونينو جالو لاعب ليتشي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 68، وأدرك الضيوف التعادل بهدف للأميركي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 73 من ركلة جزاء. وسجل بوليسيتش الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 81، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة، كسرت سلسلة من ثلاث هزائم متتالية.
ورفع ميلان رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن، بعدما حقق فوزه الثاني عشر في مشواره بالدوري هذا الموسم.
أما ليتشي فواصل نزيف النقاط بخسارة ثالثة على التوالي، سبقها التعادل في مباراتين ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
ميلان
ليتشي
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