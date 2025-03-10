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الرياضة

الوصل يودع «نخبة آسيا»

الوصل يودع «نخبة آسيا»
11 مارس 2025 00:12

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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ودع الوصل دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن خسر أمام مضيفه السد القطري 1-3، في إياب دور الـ16، وسبق أن تعادل الفريقان 1-1 في الذهاب.
تقدم «الإمبراطور» بهدف أحرزه فابيو ليما في الدقيقة 10، ورد السد بثلاثية سجلها مصطفى مشعل في الدقيقة 26، ويوسف عطال في الدقيقة 30، وأكرم عفيف في الدقيقة 37. 
وفشل الوصل في الحفاظ على تقدمه المبكر أمام الفريق القطري، بعدما بادر في هز الشباك عن طريق فابيو ليما في الدقيقة العاشرة، وسمح لصاحب الأرض بالضغط، حتى أدرك مصطفى مشعل التعادل من خطأ دفاعي في الدقيقة 26، وخلال 11 دقيقة فقط، أنهى السد أي فرصة لعودة «الأصفر»، بعدما أضاف الهدفين الثاني والثالث بتوقيع عطال وعفيف.
وفي الشوط الثاني حاول ميلوش مدرب الوصل إجراء بعض التغييرات لتدارك الموقف، بخروج جواو بيدرو وعلي صالح ورودريجو أوليفيرا، ونزول تاكاشي وجوناتاس وكايو كانيدو، ولكن «الإمبراطور» لم ينجح في الوصول بهجمات خطيرة على مرمى مشعل برشم حارس السد، لتنتهي مغامرة «الأصفر» في «أبطال النخبة» عند دور الـ16 الذي وصل إليه للمرة الأولى في تاريخه.

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوصل
السد
فابيو ليما
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