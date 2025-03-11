بايرن ميونيخ يجدد التفوق على ليفركوزن في «أبطال أوروبا»



ميونيخ (أ ف ب)



بلغ بايرن ميونيخ الألماني الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما جدد فوزه على مواطنه ومضيفه باير ليفركوزن بهدفين نظيفين في إياب ثمن النهائي.

سجل الإنجليزي هاري كين هدف المباراة الأول في الدقيقة 52، بعد ثنائيته في الفوز 3-0 ذهابا، وأضاف الكندي ألفونسو ديفيز الثاني (71).

وسيلعب البايرن البطل ست مرات الذي بلغ ربع النهائي للموسم السادس توالياً، في الدور المقبل مع الإنتر الإيطالي المتأهل على حساب فينورد الهولندي.

بدأ أصحاب الأرض بالتهديد وكانوا قريبين من افتتاح التسجيل بتسديدة من الهداف كين تصدى لها الحارس الفنلندي لوكاس هراديكي (5).

ردّ الضيوف الذين غاب عن صفوفهم كل من نجمهم الأول فلوريان فيرتز بسبب الإصابة والفرنسي نوردي موكييلي لطرده ذهاباً، عبر الإسباني أليخاندرو جريمالدو بتسديدة من ركلة حرة مباشرة علت المرمى (11).

وحاول الفرنسي مايكل أوليسيه جناح البايرن التسجيل بتسديدة قوية مرت إلى جانب القائم الأيمن للحارس (16)، ثم مواطنه كينجسلي كومان بتسديدة أقرب إلى القائم الأيسر (29).

بعدها، جرّب المهاجم التشيكي لباير باتريك شيك حظه برأسية كانت قريبة من المرمى (37).

وخسر الإسباني شابي ألونسو مدرب ليفركوزن قلب دفاعه الإسباني ماركو هيرموسو بسبب إصابة ودخل روبرت أندريش بدلاً منه (38).

وافتتح كين التسجيل بعدما تابع كرة طويلة أرسلها يوزوا كيميش من ركلة حرة (52).

وأصبح قائد منتخب «الأسود الثلاثة» أول إنجليزي يسجل 10 أهداف في نسخة واحدة من دوري الأبطال.

وأضاف الظهير ديفيز هدفاً ثانياً بعدما استلم تمريرة من كين وسجل من لمسة واحدة (71).

بهذه التمريرة الحاسمة، أصبح كين ثاني لاعب إنجليزي يسجل ويصنع 50 هدفاً أو أكثر في دوري الأبطال (39 هدفاً و11 تمريرة حاسمة)، بعد ديفيد بيكهام (16 هدفاً و36 تمريرة حاسمة)، وفقاً لـ«أوبتا» للإحصاءات.