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الرياضة

السباق بين «المرشحين المحتملين»..أصغر 10 متوجين بـ «الكرة الذهبية»

السباق بين «المرشحين المحتملين»..أصغر 10 متوجين بـ «الكرة الذهبية»
12 مارس 2025 15:47

 
معتز الشامي (أبوظبي)


أصبحت جائزة الكرة الذهبية بمثابة قمة التكريم الفردي في كرة القدم، وشهدت نقش أسماء العديد من اللاعبين الأسطوريين على معدنها، من ليونيل ميسي وجوائزه الثماني إلى ستانلي ماثيوز، أول فائز بالجائزة على الإطلاق، ولكن نادراً ما كانت المناقشات حول مستقبل جائزة الكرة الذهبية حادة كما هي الحال الآن.
وفي حين هيمن ميسي وكريستيانو رونالدو على المسابقة على مدار السنوات الـ15 الماضية، لا يبدو الآن أي لاعب قادر على خلافتهما على المدى الطويل.
ومع دخول عام 2025، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن من سيكون الفائز المستقبلي.
ومن بين الفائزين المحتملين، يمكن لثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، ونجم برشلونة لامين يامال، إذا توجوا بالجائزة، الانضمام إلى القائمة المرموقة لأصغر الفائزين في تاريخ الجائزة.

 

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أصغر 10 فائزين 

رونالدو نازاريو: 21 سنة و3 أشهر و5 أيام 
مايكل أوين: 22 سنة و4 أيام 
ليونيل ميسي: 22 سنة و5 أشهر و7 أيام 
جورج بيست: 22 سنة و7 أشهر و2 يوم 
أوليج بلوخين: 23 سنة و1 شهر و25 يوماً 
كريستيانو رونالدو: 23 سنة و9 أشهر و27 يوماً 
أوزيبيو: 23 سنة و11 شهر و3 أيام 
ماركو فان باستن: 24 سنة و1 شهر و27 يوماً 
يوهان كرويف: 24 سنة و8 أشهر و3 أيام 
لويس سواريز: 25 سنة و7 أشهر و10 أيام

 

الكرة الذهبية
فينيسيوس جونيور
جود بيلينجهام
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لامين يامال
برشلونة
كريستيانو رونالدو
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