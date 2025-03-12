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الرياضة

أتلتيكو مدريد يخسر كوريا 5 مباريات

أتلتيكو مدريد يخسر كوريا 5 مباريات
12 مارس 2025 17:32

 
مدريد (أ ف ب)

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خسر أتلتيكو مدريد جهود مهاجمه الأرجنتيني أنخل كوريا لخمس مباريات نتيجة الإيقاف، وذلك على خلفية دخوله في مشادة مع الحكم خلال الخسارة أمام الجار خيتافي 1-2 في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وطرد الأرجنتيني قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي بسبب تدخل على التوجولي دجيني داكونام، حين كان فريقه متقدماً قبل أن يتلقى بعدها هدفين قاتلين، ثم دخل ابن الثلاثين عاماً في مشادة حامية مع الحكم جييرمو كواردا فرنانديز.
وأُوقِف كوريا مباراة بسبب الطرد وأربع أخرى بسبب تهجمه على الحكم بحسب قرار اللجنة التأديبية في الاتحاد الإسباني للعبة التي قالت إن محاولة أتلتيكو التخفيف من حدة سلوك كوريا، بما في ذلك القول إنه كان «متوتراً جداً» وتحت ضغط كبير، «لا يمكنها تبرير سلسلة العبارات القاسية الموجهة للحكم».
واعتذر كوريا عن سلوكه بعد المباراة في منشور على موقع «أكس» كتب فيه «أحترم الحكام تماماً، وهذا رد فعل غير معتاد من قبلي، كنت غاضباً جداً لتركي الفريق يلعب بعشرة لاعبين في مثل هذه اللحظة الدقيقة، وكان رد فعلي أسوأ ما يكون، آمل أن يتقبل اعتذاري الصادق».
وتراجع أتلتيكو نتيجة هذه الهزيمة إلى المركز الثالث بفارق نقطة عن كل من جاره ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.
وسيغيب كوريا عن مباراة إياب نصف نهائي مسابقة الكأس ضد ضيفه برشلونة (4-4 ذهاباً) في الثاني من أبريل، بالإضافة إلى مباريات الدوري ضد برشلونة أيضاً وإسبانيول وإشبيلية وبلد الوليد توالياً.

 

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