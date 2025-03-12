ريال مدريد يطيح أتلتيكو ويضرب موعداً مع أرسنال

مدريد (د ب أ)



أكد ريال مدريد العقدة لجاره أتلتيكو مدريد، وأطاح به من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد مباراة ماراثونية حسمتها ركلات الترجيح.

تفوق الريال في مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2-1 في سانتياجو برنابيو الأسبوع الماضي.

ورد أتلتيكو بالفوز إيابا على ملعبه بهدف مبكر للغاية سجله كونور جالاجر، بعد مرور 28 ثانية من المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وامتد اللقاء لشوطين إضافيين، واستمر التعادل 2-2 في مجموع المباراتين، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها ريال مدريد لمصلحته بنتيجة 4- 2، ويتأهل لمواجهة أرسنال الإنجليزي في دور الثمانية.

وتفوق ريال مدريد للمرة الخامسة على التوالي أمام جاره أتلتيكو، بعدما فاز عليه مرتين في المباراة النهائية عامي 2014 و2016، وأطاح به من دور الثمانية في عام 2015، ومن الدور قبل النهائي في عام 2017.