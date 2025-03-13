

مصطفى الديب (أبوظبي)



تأهل فريق مكتب الشؤون الخاصة إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025 بفوزه على مكتب البعثات الدراسية بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما، الأربعاء، على ملعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية.

وأصبح مكتب الشؤون الخاصة سادس المتأهلين إلى دور الـ8 بعد مدارس الإمارات الوطنية، والأرشيف والمكتبة الوطنية من المجموعة الأولى، إضافة إلى مكتب الأمين العام من الثانية، وبالنسبة للمجموعة الثالثة تأهل كل من دائرة القضاء وقطاع الشؤون المالية والمشتريات، على أن يتحدد المتأهلين من المجموعة الرابعة اليوم، ودخل مكتب الشؤون الخاصة مباراته أمام مكتب البعثات الدراسية بفرصة الفوز فقط، وتمكّن من تحقيق النقاط الثلاث وخطف بطاقة التأهل عن طريق ثنائية مهاجمه محمد أمين.

ولحساب ذات المجموعة، عزّز مكتب الأمين العام صدارته بعد فوزه على مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بهدف أحرزه البرازيلي إلتون خوسيه، لاعب الوصل السابق.

وبنتائج، الأربعاء، حسم مكتب الأمين العام صدارة المجموعة الثانية بـ«9 نقاط»، ونال مكتب الشؤون الخاصة ورقة التأهل الثانية «4 نقاط»، فيما ودع البطولة كل من مكتب البعثات الدراسية «3 نقاط» ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء «نقطة واحدة».

على جانب آخر تُسحب اليوم، قرعة ربع نهائي البطولة وذلك بعد نهاية الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، التي لم يتحدد مصيرها بعد، حيث تتنافس ثلاثة فرق على التأهل، وهي بطل النسخة الماضية مكتب الشؤون القانونية «4 نقاط» ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع «4 نقاط» وقطاع المشاريع الهندسية والفنية «3 نقاط».

ويلتقي مكتب الشؤون القانونية قطاع المشاريع الهندسية والفنية، بينما يلعب مكتب شؤون المواطنين والمجتمع مع قطاع الخدمات المساندة، الذي يخوض مباراته الأخيرة في البطولة بعدما خسر أول جولتين.

واعتمدت اللجنة المنظمة للنسخة الـ12 نظام القرعة للفرق المتأهلة إلى دور الثمانية ونصف النهائي أيضاً.

وستقام الأدوار الإقصائية الأسبوع المقبل، إذ تلعب المباريات الأربع لدور الـ8، مساء الأحد، على أن يقام نصف النهائي، الثلاثاء، وسيكون النهائي ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث، الخميس المقبل.