الأردن يواجه كوريا الشمالية ودياً

عمان (أ ف ب)



يلتقي منتخب الأردن لكرة القدم ضيفه الكوري الشمالي مساء الجمعة، على ملعب عمان الدولي خلف أبواب مغلقة في مباراة دولية ودية ضمن تحضيراتهما للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويلتقي الأردن مع فلسطين في عمان في 20 مارس الحالي وكوريا الجنوبية في سيول في 25 منه في الجولتين السابعة والثامنة من منافسات المجموعة الثانية، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط خلف كوريا الجنوبية المتصدر (14 نقطة) والعراق (11 نقطة)، فيما تحتل عُمان المركز الرابع برصيد 6 نقاط أمام الكويت (4) وفلسطين (3).

وتشكل المباراة ضد كوريا الشمالية فرصة للمدير الفني المغربي للأردن جمال السلامي للوقوف على قدرات «النشامى» وجاهزيتهم قبل الدخول في مراحل الحسم من تصفيات كأس العالم.

وهي المباراة الودية الثالثة بين الأردن وكوريا الشمالية، بعدما التقيا مرتين أواخر أغسطس الماضي، حيث انتهت الأولى بالتعادل السلبي، وفاز الأردن في الثانية 2-1.

ويفتقد منتخب الأردن في المباراة لخدمات لاعبه علي علوان الذي أثبتت الفحوص الطبية إصابته بتمزق في الرباط الأنسي، خلال مشاركته مع ناديه سيلانجور الماليزي وغيابه كذلك عن مباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية.

كما يغيب عن النشامى في المباراة الرباعي المحترف في الخارج موسى التعمري (رين الفرنسي) ويزن العرب (الشرطة العراقي) ومحمد أبوحشيش (زاخو العراقي) ومهند أبوطه (العروبة السعودي)، بانتظار فترة التوقف الدولي بداية الأسبوع المقبل.

وتستعد كوريا الشمالية لمواجهة مضيفتها قطر وضيفتها الإمارات في المجموعة الأولى.

وتحتل كوريا الشمالية المركز السادس الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين خلف إيران المتصدرة (16 نقطة)، أوزبكستان (13)، الإمارات (10)، قطر (7) وقيرغيزستان (3).